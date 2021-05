عباس يتصل هاتفياً بملك الأردن ونظيره التونسي لبحث أوضاع القدس

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، التطورات الأخيرة في القدس، مع العاهل الأردني عبدالله الثاني والرئيس التونسي قيس سعيد.

وبحسب ما تداولته وكالات إخبارية، فقد تحدث الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع ملك الأردن عبدالله الثاني، وبحث معه آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية.

كما وتناول الحديث بينها، قضية التصعيد الأخيرة في القدس والتوتر القائم في الحرم القدسي وكذلك”الاعتداءات الممنهجة على الفلسطينيين” في حي الشيخ جرّاح.

وأشارت المصادر إلى أن عباس وعبدالله الثاني اتفقاعلى : “مواصلة التنسيق والعمل والتحرك المشترك وعلى الأصعدة والمحافل كافة، من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية على القدس ومقدساتها وأهلها”، وذلك حسب روسيا اليوم.

وفي السياق، أعلن عدد كبير من نجوم في العالم العربي، كامل تضامنهم مع الأشقاء الفلسطينيين فى ظل الأحداث الأخيرة التى يشهدها حي الشيخ جراح، فى فلسطين ، ورفعوا شعار “انقذوا حي الشيخ جراح”.

ومن أو نجوم الوسط الفني أعلن تضامنه مع الشعب الفلسطيني الفنان المصري محمد هنيدي، حيث كتب عبر حسابه بموقع “فيس بوك”: “وانت قاعد دلوقتي مرتاح في بيتك افتكر إن في ناس بتتهجر وبتترمي في الشارع وبتسيب بيوتها ظلمًا وقهرًا.. بيسيبوا ارضهم وذكرياتهم ومستقبلهم وعالمهم.. في وقت العالم كله ساكت ومتجاهل اللي بيحصل.. لازم نقف جنبهم ونوصل صوتهم للعالم كله #انقذواحيالشيخ_الجراح”.

وبدوره، نشر النجم أحمد مكي عبر حسابه قائلاً: “القدس عاصمة فلسطين (الأبدية) رغمًا عن أنوفهم.. اللهم احفظ إخواننا في فلسطين وانصرهم على الإرهاب الصهيوني الغاشم.. بسم الله الرحمن الرحيم (ولا تحسَبَنَّ اللهَ غافلاً عمَّا يعمَلُ الظالمون إنما يؤخِّرهُم ليَومٍ تشخَصُ فيهِ الأبصارُ) صدق الله العظيم”.

بينما كتبت النجمة السورية كندة علوش، عبر حسابها بموقع تويتر:” “اللهم كن مع اخواننا في فلسطين الشقيقة وامسح آلامهم وانصرهم”.

كماعبّر الفنان شيكو عن تضامنه مع الفلسطينيين، وكتب عبر حسابه بموقع انستجرام:” “تضامنا مع اخواننا في فلسطين.. في صمت العالم.. سنرسل اصواتكم وأصواتنا للعالم”.

من جانبها نشرت النجمة اللبنانية إليسا فيديو للحظة اقتحام قوات الاحتلال وإلقائهم قنابل الصوت بين الأطباء والمرضى داخل عيادة المسجد الأقصى، وعلقت عليه :”شو هى الإجرام، الله يحمي فلسطين والشعب الفلسطيني”، بحسب ماذكر قي موقع اليوم السابع.

