قاعدة حميميم في سوريا تشهد احتفال عيد النصر الروسي

أجرت القوات الروسية اليوم الأحد، استعراضاً عسكرياً في قاعدة حميميم العسكرية الجوية الروسية في محافظة اللاذقية في سوريا.

ويأتي هذا الاستعراض العسكري بمناسبة الاحتفال بعيد النصر الروسي، الذكرى 76 للنصر على النازية، بحسب RT.

وشارك في العرض العسكري أكثر من 1200 جندي ، بالإضافة إلى مشاركة 80 آلية عسكرية و17 طائرة ومروحية.

وشارك في الاستعراض العسكري بعيد النصر الروسي في قاعدة حميميم العسكرية، الجيش السوري جنباً إلى جنب مع القوات الروسية، سواء بالبر أو في الجو.

وتزامن الاحتفال في قاعدة حميميم العسكرية مع احتفالات شهدتها 28 مدينة روسية وأهم تلك الاحتفالات كانت في موسكو.

وبالمناسبة قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمته: ” في الحرب الوطنية العظمى قمنا بتحرير العالم من النازية، ننحني أمام تضحيات جنودنا ومواطنينا الذين عانوا خلال الحرب الوطنية العظمى”.

وتابع الرئيس الروسي مؤكداً: “سندافع عن مصالحنا الوطنية وسنضمن أمن شعبنا”.

وفي سياق آخر، أظهرت صور أقمار صناعية عمليات توسيع لأحد المدارج الرئيسية بقاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا، في خطوة من شأنها أن تزيد من الطاقة الاستيعابية للقاعدة وتسهل عمليات النقل اللوجستية والاستراتيجية للروس في منطقة الشرق الأوسط.

ووفقا لتقرير نشره موقع “The Drive” فقد تم التقاط الصور في 14 ديسمبر الماضي، إذ من الواضح أن الجانب الروسي يقوم بإضافة نحو 300 مترا للمدرج الغربي بقاعدة حميميم الجوية.

وسيسمح التوسع بدعم المزيد من عمليات النشر المنتظمة للطائرات الأكبر والأكثر حمولة، بما في ذلك طائرات الشحن العملاقة وحتى القاذفات بعيدة المدى.

وتمكنت طائرات الشحن العسكرية الروسية الضخمة من الهبوط في القاعدة خلال السنوات الماضية، لكن المدرج الأطول سيسمح لها بالتحليق داخل القاعدة وخارجها بأوزان إجمالية أكبر.

ويؤكد التقرير أن هذا يعني أن طائرات الشحن الروسية ستكون قادرة على جلب المزيد من البضائع والجنود في كل رحلة، وتسهيل العمليات اللوجستية من وإلى القاعدة.

وفيما يتعلق بالقاذفات التي تحمل صواريخ بعيدة المدى، يشير التقرير إلى أن الإضافة الجديدة للمدرج قد تمهد لجعل قاعدة حميميم نقطة انطلاق لهذه الأسلحة الاستراتيجية، في سوريا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعد أن كانت تنفذ طلعاتها انطلاقا من روسيا وفي بعض الأحيان من إيران

وباتت قاعدة حميميم الواقعة في محافظة اللاذقية، قاعدة روسية دائمة بدءا من العام 2017.ونشرت روسيا في حميميم منظومتي دفاع، هما “بانتسير اس1” و”تور إم-2″، تكمن مهمتهما في اعتراض طائرات مسيرة، بالإضافة إلى منظومة “اس 400” الشهيرة.

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