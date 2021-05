تصريحات رسمية بريطانية بشأن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم

كشف وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني، مايكل غوف،اليوم الأحد، أن هناك مفاوضات دقيقة تتم حاليا بشأن مكان المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

حيث سيجمع النهائي بين العملاقين الإنجليزيين مانشستر سيتي وتشلسي يوم 29 مايو، وكان يفترض أن يتم في إسطنبول، لكن تقارير عدة، خلال الأيام الأخيرة، أشارت إلى محاولات لنقل المباراة للعام الثاني من إسطنبول بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكذلك تمت إثارة الشكوك حول مقر المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد أن قررت الحكومة البريطانية وضع تركيا في قائمتها الحمراء للسفر، مما يجعل من المستحيل حضور الجماهير البريطانية.

وأبلغ وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل غوف لمحطة “سكاي نيوز” بشأن المكان المحتمل للنهائي قائلا “توجد مفاوضات مفصلة حاليا”.

وتابع مايكل غوف “يتحدث صديقي وزميلي وزير الثقافة والرياضة أوليفر دودن مع مسؤولين في الوقت الحالي ولا أريد المقاطعة لكنني أثق في أن الجماهير البريطانية ستحب مشاهدة النهائي هنا في بريطانيا”، وفق ما نقلت “رويترز”.

وكانت إسطنبول قد حرمت أيضا من استضافة نهائي دوري أبطال أوربا الموسم الماضي و ذلك بسبب فيروس كورونا، واستضافته العاصمة البرتغالية لشبونة حيث تغلب بايرن ميونيخ على باريس سان جرمان وتوج باللقب.

كما أشارت تقارير عدة إلى ملعب “ويمبلي” الشهير بالعاصمة البريطانية لندن باعتباره البديل المحتمل لاستضافة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

