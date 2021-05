مصر .. لقاح “سبوتنيك” محلي الصنع سيكون متاحاً نهاية العام

أكدت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، أن مصر تعمل على تصنيع اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا “سبوتنيك” وسيتاح نهاية العام الجاري.

وقالت الوزيرة المصرية أثناء مؤتمر صحفي لها أن: “العمل جار بهذا الشأن بالتعاون بين إحدى شركات الأدوية الخاصة في مصر وروسيا”.

كما أضافت أن: “مصر تسعى لأن تكون مركزا لتصنيع وتصدير لقاح فيروس كورونا لإفريقيا”، وذلك حسب روسيا اليوم.

وفي الشأن، أكدت وزير الصحة المصرية هالة زايد أنه “لا يوجد لديهم أي وثيقة علمية، تجيز استخدام لقاحات ضد فيروس كورونا لمن هم أقل من 18 سنة”.

وقالت زايد أن: “الوزارة تستهدف المسنين في جميع المحافظات للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا دون ضرورة لتسجيلهم مسبقا للتطعيم، وذلك في إطار الحرص على صحة كبار السن”، لافتة إلى أن “أجهزة الوزارة نظمت قوافل طبية مدربة على التطعيم باللقاح تذهب مباشرة إلى كبار السن في جميع المحافظات لتطعيمهم باللقاح”.

كما كشف وزير الصحة “أنه خلال أسابيع سيكون متوفرا لديهم 2 مليون جرعة من اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا سينوفاك”، مشيرة إلى أن “أول إنتاج مصري للقاح سينوفاك الصيني سيكون في نهاية شهر يونيو المقبل”.

هذا وأعلنت أنه “لا توجد أي تحورات لفيروس كورونا في مصر”، موضحة أن الوضع الوبائي “مستقر”، وذلك حسب روسيا اليوم.

وفي الشأن، أعلنت وزارة الصحة في مصر في تقريرها الوبائي اليومي عن تسجيل 66 حالة وفاة 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليعود المنحني إلى الارتفاع .

و وفقاً للمتحدث باسم الوزارة ، خالد مجاهد فإن “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 236272 “، وفقاً لوكالة روسيا اليوم .

و أوضح مجاهد أنه تم رصد 66 وفاة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات في مصر إلى 13845 وفاة ، لتعود الوزارة إلى تشديد الإجراءات الوقائية في البلد .

إذ أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، أمس السبت، عن وضع تدابير احترازية إضافية حيز التنفيذ لمواجهة فيروس كورونا، بالتزامن مع ظهور تحورات جديدة للوباء حول العالم.

وقالت زايد : “ستطبق هذه الإجراءات الاحترازية بالحجر الصحي للوافدين، بجميع المنافذ البحرية والبرية والجوية لدخول مصر”.

