حرائق متفرقة في إسرائيل وأكبرها قرب مصنع أسلحة بحيفا

أفاد الإعلام الإسرائيلي اليوم الأحد، عن اندلاع حرائق متفرقة في إسرائيل وأضخمها كان الذي اندلع قرب مصنع شركة رفائيل التابع للصناعات الدفاعية الإسرائيلية في منطقة شمال غرب ‎حيفا.

وأكد شهود عيان في المنطقة أن “ألسنة اللهب شوهدت من على بعد مئات الأمتار من موقع الحريق وأن الدخان الأسود قد انتشر من المنطقة”، بحسب قناة العالم.

فيما أشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن الحريق الذي نشب قرب أحد المصانع الإسرائيلية من المرجح أن يكون تم بفعل فاعل.

وأيضاً اندلعت حرائق متفرقة نتيجة سقوط بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة في كل من مدينة عسقلان (المنطقة الواقعة بين الكيبوتس الكرمية وزكيم في منطقة شاطئ عسقلان بالقرب من قطاع غزة) و مناطق متفرقة بين حي غانم في مدينة كريات يام.

إذ كتبت هاآرتس: “حرائق كبيرة اندلعت اليوم الأحد في مناطق متفرقة بين حي غانم في مدينة كريات يام، ورجال الإطفاء يحاولون إخماد النيران”.

وأشارت الصحيفة الصهيونية إلى توقف حركة القطارات من محطة حيفا إلى شمال فلسطين المحتلة بسبب انتشار الحرائق في الأراضي المحتلة.

تأتي هذه الحرائق في ظل التصعيد الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني من انتهاك حرمة المقدسات وتهجير ممنهج وسلب للحقوق دون مراعاة القانون الدولي.

في حين طالبت وزارة الخارجية في فلسطين بعقد اجتماع لجامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية و ليس المندوبين، للنظر في الأحداث الأخيرة في القدس .

إذ قال أحمد الديك ، مساعد وزير الخارجية في فلسطين، أن الاجتماع طُلب عقده من الأمانة العامة للجامعة بعد التشاور مع الأردن و قطر .

و أوضح الديك ”أنهم لم يتلقوا ردا حتى الساعة على طلبهم بخصوص الاجتماع على المستوى الوزاري”، و الذي يهدف إلى ”الخروج بقرارات من شأنها ردع إسرائيل ووقف كل أشكال الانتهاكات”.

و بين أنه من المقرر أن يتم عقد جلسة يوم غد الاثنين على نطاق المندوبين، ولكن الأوضاع المتصاعدة في القدس و أحداث الأقصى و الشيخ جراح تتطلب اجتماع وزاري .

و من جانبه أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن تهجير السكان من حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية يُمثل جريمة مكتملة الأركان، محذراً من اشتعال الموقف في «الأراضي المحتلة» خصوصاً في القدس.

