سوريا .. انفجار في ناقلة نفط قبالة ميناء بانياس

أكدت وكالات إخبارية، وقوع انفجار في إحدى ناقلات النفط التي ترسو قبالة ميناء بانياس التابع لمحافظة طرطوس في سوريا، ولا أنباء عن إصابات.

وبحسب ما ورد في وكالة سبوتنيك، فأنه من المرجح أن سبب الانفجار يعود إلى عمليات الصيانة في الناقلة، وذكرت الوكالة أن ناقلة النفط قد تم تفريغها منذ مدة.

وأشارت المصادر إلى أن ناقلة النفط هذه هي نفسها التي تعرضت إلى حريق أثناء تفريغ حمولتها النفطية، قبل عدة أيام.

ويذكر أن وكالة الأنباء السورية قالت أن سبب الانفجار هو عطل فني في أحد محركات ناقلة النفط التي ترسو قبالة ميناء بانياس في سوريا .

وفي الشأن السوري، أكدت دائرة الإطفاء في مدينة حمص السورية اندلاع حريق ضخم في عنبر الوحدة 100 من مصفاة المدينة ، صباح اليوم الأحد ، نتيجة تسريب في إحدى المضخات .

حيث أوضح فوج الإطفاء أن الفرق المختصة سارعت لمكان الحريق و عملت على السيطرة عليه ، مشيراً إلى عدم وقوع أي خسائر بشرية .

و بين سليمان المحمد ، مدير مصفاة حمص أن الحريق الذي نشب في وحدة التقطير 100 سببه تسرب من إحدى المضخات العاملة ، نقلاً عن صفحة الإعلامي حيدر رزوق .

و في السادس من أبريل / نيسان المصرم ، أكد مدير عام مصفاة حمص في وحدة التقطير 21 نتيجة لتسرب مادة النفتا من إحدى المضخات .

لافتاً إلى أن وحدات الإطفاء في المصفاة بالتعاون مع الدفاع المدني و فوج إطفاء حمص تمكنت مباشرة من السيطرة على الحريق و إخماده .

و أشار إلى أنه لا يوجد أي أضرار بشرية و اقتصار الأضرار على المادية البسيطة، مشيراً إلى أن ورش الإصلاح باشرت فور إخماد الحريق بعمليات الإصلاح لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه في السابق.

و بيّن أن اندلاع حريق لم تؤثر في سير عملية الإنتاج و أن عمليات الصيانة و الإصلاح ستستمر حتى الانتهاء و المتوقع إنجاز العمل خلال يوم غد ( 7 نيسان ) .

و في سياق مشابه ، قالت مصادر محلية أن” ما يقرب من 7 صهاريج مخصصة لنقل النفط الخام انفجرت أثناء تفريغها داخل مصفاة النفط، وأن النيران لا زالت مشتعلة “.

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