تحاكي حربا على كل الجبهات.. الجيش الإسرائيلي يجري أكبر مناورات بتاريخه

يجري الجيش الإسرائيلي مناورات عسكرية هي الأكبر في تاريخه، ستحاكي وقوع حرب على عدة جبهات، فيما توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي الفصائل الفلسطينية في غزة بالقول إن الرد سيكون قويا على عمليات إطلاق النار من القطاع.

حيث ستتدرب القوات الإسرائيلية لمدة شهر على سيناريوهات قتالية على جميع الجبهات: الشمالية والجنوبية والضفة الغربية.

كما ستشارك في هذه المناورات كل أذرع الجيش الإسرائيلي، من سلاح الطيران إلى الدفاع الجوي، وسلاح البحرية، وسلاح المدرعات وجيش المشاة.

وتحاكي التدريبات شهراً كاملاً من القتال على كل الجبهات من الشمال على حدود لبنان والجولان المحتل، إلى الجنوب وحدود قطاع غزة، بالتزامن مع التعامل مع إطلاق صواريخ من كل الجبهات، بما في ذلك من دول لا تربطها حدود مشتركة مع إسرائيل.

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ناتنياهو في مستهل جلسة الحكومة: سنحافظ على حرية العبادة، لكننا لن نسمح لأي جهة متطرفة بزعزعة النظام بالقدس.

وقد توعد نتانياهو حركة حماس والفصائل في غزة بالقول: “إسرائيل سترد بقوة على أي إطلاق نار من قطاع غزة “.

وتجدر الإشارة إلى أن القوات الإسرائيلية عززت من انتشارها في شوارع القدس القديمة خلال الساعات الأخيرة، وذلك في أعقاب اشتباكات بين متظاهرين فلسطينيين والقوات الاسرائيلية، بعد منع قوات الاحتلال لحافلات المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى.

حيث أدت المواجهات إلى سقوط أكثر من 60 مصابا في محيط الأقصى وحي الشيخ جراح في القدس.

كما يشهد حي الشيخ جراح في القدس مواجهات واشتباكات منذ أيام، وذلك على خلفية محاولة مستوطنين إسرائيليين طرد عشرات العائلات الفلسطينية من منازلها.

