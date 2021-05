الخارجية الأردنية تعلن دخولها باشتباك يومي مع إسرائيل لحماية المقدسات

صرَّحت وزارة الخارجية الأردنية اليوم الأحد، أن الأردن يواصل الجهود والتحركات الرامية إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك وضد المقدسيين في القدس الشرقية المحتلة.

إذ أكد السفير ضيف الله الفايز الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية أن “المملكة وانطلاقا من الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ستواصل تكريس كل إمكانياتها لحماية المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية والوضع القائم التاريخي والقانوني فيها والتصدي للاعتداءات الإسرائيلية.”

وأعلن الفايز: “إنّ الوزارة في اشتباك يومي مع السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، لوقف الانتهاكات ووقف الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك والمصلين”.

ونوَّه الناطق باسم الخارجية الأردنية إلى أن المملكة “حذرت الجانب الإسرائيلي من مغبة الاستمرار في الانتهاكات وطالبت بوقفها وبأن تتقيد إسرائيل بالتزاماتها وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وأن تحترم الوضع القائم التاريخي والقانوني. “كما بين أن الوزارة نقلت احتجاجها للسلطات الإسرائيلية على ما تعرض له الحرم من انتهاكات خاصة في الليلتين الماضيتين”.

وبخصوص الانتهاكات بحق أهالي حي الشيخ جراح، أوضح الفايز أن الخارجية الأردنية أرسلت مذكرة رسمية لوزارة الخارجية الإسرائيلية عبرت فيها عن رفض الحكومة الأردنية لمحاولات التهجير التي تمارسها السلطات الإسرائيلية بحق أهالي حي الشيخ جراح.

وأكدت الخارجية الأردنية في مذكرتها الرسمية على أن المقدسيين يعاملون معاملة السكان المحميين وفق أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الانساني، وبناءً عليه لا يحق للسلطات الإسرائيلية تهجيرهم قسريا من منازلهم، كونه يعد انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.

وكان قد رحب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ، الجمعة الفائت، ببيان ألمانيا وفرنسا واسبانيا وإيطاليا وبريطانيا الداعي إلى وقف سياسة الاستيطان اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد أيمن الصفدي في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على تويتر ضرورة إطلاق تحرك دولي فوري لمنع ترحيل الفلسطينيين من منازلهم في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

وقال الصفدي: “بناء المستوطنات وتوسعتها ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وترحيل الفلسطينيين من بيوتهم ممارسات لاشرعية تكرس الاحتلال وتقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل الذي يشكل ضرورة إقليمية ودولية”.

وختم وزير الخارجية الأردنية بالقول: ”استمرار الكيان الإسرائيلي في ممارساتها اللاشرعية وخطواتها الاستفزازية في القدس المحتلة وانتهاك حقوق الفلسطينيين، وبما في ذلك حق أهل الشيخ جراح في بيوتهم، لعب خطير بالنار”.

