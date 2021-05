مديرية التجارة الداخلية في اللاذقية تنظم 25 ضبطاً تموينياً

نظمت اليوم، مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية 25 ضبطاً تموينياً لعدد من المخابز والفعاليات التجارية لارتكابها مخالفات مختلفة.

وصرج سامر السوسي مدير التجارة الداخلية لوكالة الأنباء السورية “سانا” أن : “الضبوط شملت مخالفات نقص وزن الخبز بحق عدد من المخابز والمعتمدين إضافة إلى عدم التقيد بمواعيد العمل وضبطاً آخر للتلاعب ببيانات الفاتورة بحق سيارة توزيع جملة في منطقة جبلة”.

كما أشار إلى أنه: “تم تنظيم 12 ضبطاً من قبل مديرية التجارة الداخلية لمخالفة عدم حيازة فاتورة شراء و5 ضبوط تموينية بمخالفة عدم إعلان عن الأسعار وضبوط أخرى”.

وفي الشأن السوري، أفادت مواقع محلية موالية للنظام السوري، اليوم الأحد، بأن لصوصا اقتحموا منزلا وتسببوا بوفاة صاحبه بعد تعذيبه وضربه وسرقته في صحنايا بريف دمشق.

ونشرت وزارة الداخلية السورية على موقعها بفيسبوك، أن أشخاصا دخلوا لمنزل مواطن يدعى (جورج. غ)، وأقدموا على سرقته وضربه هو وزوجته، حيث تم نقلهم إلى المستشفى وفارق الحياة المدعو جورج في المستشفى، حسبما أفاد (بلادي نيوز).

وأضافت أنها تمكنت من إلقاء القبض على (أحمد . خ) في محلة صيدنايا، الذي قدم المعلومات لشقيقه (هادي) وشخص يدعى (محمد . ح) بمعلومات عن منزل المغدور جورج، حيث أقدما على دخول المنزل وضرب المغدور وزوجته وسرقة مبلغ مالي وتقاسم المبلغ فيما بينهما.

الجدير ذكره، أن جميع المحافظات السورية تعاني من استشراء الفساد واللصوصية والخطف والسلب والقتل وانتشار المخدرات دون أي اهتمام من حكومة النظام.

في ذات السياق ألقت شرطة ناحية الكسوة بريف دمشق القبض على مجرم أقدم على قتل زوجة والده وسرق مصاغها الذهبي وجواليها، وذلك بعد خروجه من السجن بفترة قصيرة.

وقالت وزارة الداخلية في منشور على فيسبوك إن معلومات وردت إلى شرطة ناحية الكسوة بنشوب حريق ضمن منزل في محلة (خان دنون) بريف دمشق ناتج عن انفجار في مطبخ المنزل ما أدى لوفاة صاحبة المنزل المدعوة (ربيعة. ز).

وأضافت أن زوج المتوفية أفاد بأن زوجته قبل وفاتها كانت ترتدي مصاغاً ذهبياً وتملك جوالين لم يتم العثور عليهم ما أثار الشك حول وجود جريمة قتل هدفها السرقة.

