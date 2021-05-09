اللجنة العليا للطوارئ الصحية من الصعب التعرف على سلالة كورونا الهند في السودان

عقدت اللجنة العليا للطوارئ الصحية اجتماعها الدوري بالقصر الجمهورى اليوم، برئاسة د. صديق تاور عضو مجلس السيادة الانتقالي الرئيس المناوب للجنة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة الاتحادية المكلف دكتورة يسرى محمد عثمان، في تصريح صحافي تابعه المراسل ، أن اللقاء تناول الموجهات والاحترازات الصحية المطلوبة للقادمين من الهند

لما يمثله فيروس كورونا من خطورة عالية، بجانب صعوبة التعرف على سلالته بالسودان في ظل الهشاشة الصحية التي تعاني منها البلاد المتمثلة في قلة الخدمات الصحية.

وأبانت أن الإجراءات الصحية تجاه القادمين من الهند تشمل الفحص الطبي والحجر الصحي لمدة سبعة أو عشرة أيام ببرج الضمان الذي تم الاتفاق عليه بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية وإيجاد بدائل في حالة ازدياد الأعداد.

ولفتت إلى وجود تنسيق مع وزارة الخارجية لتقييم حالة السودانيين الموجودين بالهند وفرزهم في إطار ترتيبات العودة. وأبانت وكيلة وزارة الصحة أن ا جتماع اللجنة العليا للطوارئ تناول وضع المحاجر الصحية بنقاط العبور وضرورة تهيئتها عبر توفير الخدمات الصحية المطلوبة من كوادر ومعينات طبية.

وقالت إن اجتماع اللجنة العليا للطوارئ شدد على ضرورة توفير الخدمات الصحية بمطار الخرطوم باعتباره أكبر معبر جوي بالبلاد يحتاج إلى مركز عزل مؤقت ومعمل سريع للفحص.

تسونامي كوفيد

سجلت الهند حصيلة قياسية جديدة للمصابين بكورونا حيث ارتفع إجمالي حالات الإصابة بالفيروس إلى أكثر من 400 ألف في اليوم الرابع على التوالي، اليوم الأحد، في حين تسبب شخص مجهول مصاب بالفيروس في تمديد القيود الاحترازية في سيدني الأسترالية.

ورغم فرض كثير من الولايات الهندية إجراءات عزل عام صارمة للحدّ من انتشار “تسونامي كورونا”، وفق وصف السلطات، فإن وزارة الصحة الهندية سجلت أكثر من 4 آلاف وفاة خلال 24 ساعة الماضية فرفع ذلك إجمالي الوفيات إلى أكثر من 242 ألفا. كذلك تجاوزت الإصابات 403 آلاف إصابة جديدة ليبلغ الإجمالي منذ بداية الجائحة 22 مليونا.

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ أكثر من 157 مليونا حتى صباح اليوم الأحد، في حين تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي أعطيت في أنحاء العالم 1.28 مليار جرعة.