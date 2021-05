قامت 5 مؤسسات دولية متخصصة بتصنيف الإمارات ضمن قائمة أفضل 20 دولة حول العالم في 13 مؤشرا خاصا بقطاع ريادة الأعمال خلال عام 2020.

وقد شملت التقارير الدولية التي منحت الإمارات مراكز متقدمة في مؤشرات تنافسية قطاع ريادة الأعمال على مستوى العالم كما رصدها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء كلا من الكتاب السنوي للتنافسية العالمية وتنافسية والسياحة والسفر وتقرير التنافسية 4.0 بالإضافة، إلى تقارير التنافسية الرقمية العالمية وسهولة ممارسة الأعمال.

كما يعكس ذلك صواب نهج دولة الإمارات فيما اتبعته من سياسات خلال الفترة الماضية لتنمية القطاع وتعزيز ريادته.

ويظهر من خلال تقارير المؤسسات الدولية إجماعها على نجاح الإمارات في توفير كل التشريعات ةوالإجراءات التي من شأنها دعم ريادة الأعمال في الدولة، سواء على مستوى مرونات الشركات، أو توافر رأس المال الاستثماري، والبيئة المميزة لتأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعلى نحو فاق ما توفره العديد من الدول التي تصنف ضمن قائمة الاقتصاديات العالمية الكبرى، ومن ضمنها الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة والصين واليابان وغيرها من الدول الأخرى.

حيث يتضح من خلال مؤشرات التنافسية الدولية الـ13 التي تم رصدها في القطاع، نجاح الإمارات في إحراز المركز الثاني عالميا في ريادة الأعمال، بحسب تصنيفات الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية خلال العام 2020، فيما صنفها تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي بالمرتبة الرابعة في مؤشر توافر رأس المال الاستثماري، والمرتبة الخامسة في نمو الشركات المبتكرة ، وفق ما نقلت “وام”.

وجاءت الإمارات بالمرتبة السادسة عالميا في مؤشرات مرونة الشركات ورأس المال الاستثماري، وفقا لتقرير التنافسية الرقمية العالمية، وبالمرتبة نفسها في مؤشر تغير ظروف السوق.

وكذلك حلت بالمرتبة السابعة في مؤشر المواقف تجاه مخاطر ريادة الأعمال والمرتبة الثامنة في مؤشر عدد الأيام لبدء عمل تجاري بحسب تقرير تنافسية السياحة والسفر، وحازت الإمارات كذلك المركز التاسع عالميا في مؤشر المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمرتبة نفسها في مؤشر تكلفة رأس المال، في حين جاءت بالمرتبة العاشرة في مؤشر ديون الشركات، والحادية عشرة في مؤشر إجمالي نشاط ريادة الأعمال .

The post الإمارات ضمن قائمة أفضل 20 دولة في “مؤشرات ريادة الأعمال” appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ