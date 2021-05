سوريا.. السلطات تقدم تفاصيل حادثة مصفاة النفط في حمص

صرح مدير الجاهزية في الشركة السورية لنقل النفط، محمد السوسي، يوم الأحد، إن عطلا فنياً حدث في أحد محركات ناقلة نفط ترسو قبالة مدينة بانياس، فأدى إلى حريق بسيط وظهور دخان أسود من الناقلة.

وأضاف السوسي في تصريح لوكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، فقد تم التعامل مع الحريق من قبل طاقم الناقلة محافظة حفص .

حيث أشار السوسي إلى إخماد الحريق على الفور دون وقوع أي أضرار في ناقلة النفط، فيما عرض التلفزيون الحكومي لقطات حية لنيران اجتاحت أجزاء من المصفاة، مع تصاعد أعمدة دخان أسود على بعد بينما كان رجال الإطفاء يكافحون الحريق.

وكانت حمص شهدت نشوب حريق ووقوع انفجار في يناير شمل محطة تحميل قريبة للنفط الخام، وعشرات الشاحنات التي تنقل المنتجات البترولية عبر البلاد.

