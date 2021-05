الخارجية المصرية تؤكد لسفيرة إسرائيل رفضها اقتحام الأقصى

أعلنت وزارة الخارجية المصرية اليوم الأحد، إنها أعلمت أميرة أورون، السفيرة الإسرائيلية لدى القاهرة، عن رفض مصر اقتحام المسجد الأقصى، مؤكدة على ضرورة توفير الحماية للفلسطينيين.

وجاء في بيان الخارجية المصرية أن السفير نزيه النجاري، اجتمع اليوم مع سفيرة إسرائيل أميرة أورون، بحضور السفير حسام علي مدير إدارة إسرائيل، بحسب RT.

وجاء في البيان الصادر عن الخارجية المصرية أنه: “تم التأكيد خلال اللقاء على موقف مصر الرافض والمستنكر لاقتحام السلطات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك، كما تم التشديد على ضرورة احترام المقدسات الإسلامية، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين وصيانة حقوقهم في ممارسة الشعائر الدينية”.

وشددت الخارجية المصرية على كل ما جاء في بيانها السابق يوم الجمعة الفائت، حول الأوضاع المقلقة في القدس، الرافض لما أسمته “ممارسات غير قانونية”، في إشارة إلى تهجير عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية لصالح جمعيات استيطانية إسرائيلية.

وأضافت الخارجية المصرية في بيانها أن السفير النجاري “طُلب من السفيرة الإسرائيلية نقل رسالة إلى المسؤولين الإسرائيليين مفادها ضرورة توفير الحماية للمصلين والسماح لهم بالصلاة في أمان وحرية، وقيام السلطات الإسرائيلية بتحمل مسئولياتها إزاء ضبط الوضع الأمني في القدس”.

وفي السياق، صرَّحت وزارة الخارجية الأردنية اليوم الأحد، أن الأردن يواصل الجهود والتحركات الرامية إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك وضد المقدسيين في القدس الشرقية المحتلة.

إذ أكد السفير ضيف الله الفايز الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية أن “المملكة وانطلاقا من الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ستواصل تكريس كل إمكانياتها لحماية المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية والوضع القائم التاريخي والقانوني فيها والتصدي للاعتداءات الإسرائيلية.”

وأعلن الفايز: “إنّ الوزارة في اشتباك يومي مع السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، لوقف الانتهاكات ووقف الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك والمصلين”.

ونوَّه الناطق باسم الخارجية الأردنية إلى أن المملكة “حذرت الجانب الإسرائيلي من مغبة الاستمرار في الانتهاكات وطالبت بوقفها وبأن تتقيد إسرائيل بالتزاماتها وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وأن تحترم الوضع القائم التاريخي والقانوني. “كما بين أن الوزارة نقلت احتجاجها للسلطات الإسرائيلية على ما تعرض له الحرم من انتهاكات خاصة في الليلتين الماضيتين”.

وبخصوص الانتهاكات بحق أهالي حي الشيخ جراح، أوضح الفايز أن الخارجية الأردنية أرسلت مذكرة رسمية لوزارة الخارجية الإسرائيلية عبرت فيها عن رفض الحكومة الأردنية لمحاولات التهجير التي تمارسها السلطات الإسرائيلية بحق أهالي حي الشيخ جراح.

