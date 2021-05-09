السودان يدين الاعتداء الإسرائيلي على المسجد الأقصى وتهجير الفلسطينين

اصدرت وزارة الخارجية في السودان بيانا اليوم تحصل المراسل على نسخة منه حول الاعتداءَ والقمح على المواطنين الفلسطينين العزل ومواصلة محاولات اقتحام المسجد الأقصى وانتهاك حق حرية المصلين.

وطالب البيان الحكومة الإسرائيلية بإيقاف كافة التدابير الخاصة بتغيير الهوية العربية والدينية والوضع القانوني لمدينة القدس. ودعا المجتمع الدولي للضغط على الحكومة الإسرائيلية

لإيقاف مساعيها لتهجير المزيد من المواطنين الفلسطينيين وطردهم من منازلهم بما يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية وفيما يلي يورد المراسل نص البيان :

تتابع وزارة الخارجية بقلق بالغ تواصل حركة القمع والإعتداء المنظم الواقع على المواطنين الفلسطنيين والمقدسيين العزل من قبل قوات الشرطة الإسرائيلية، بما في ذلك تواصل محاولات الإقتحام للمسجد الأقصى الشريف

حرية المصلين

وإنتهاك حق حرية المصلين للوصول إلى مناطق العبادة فيه لأداء الصلوات، بالتوازي مع إعتداءات المستوطنين الإسرائيلين المسلحين على بيوت الفسلطنيين بحيّ الشيخ جراح.

وإذ تعرب الوزارة عن بالغ أسفها ورفضها لهذه الإجراءات الإسرائيلية القسرية، فهي تطالب الحكومة الإسرائيلية بالكف عن كافة الخطوات الاحادية الجانب التي تقلل من فرص إستئناف مفاوضات السلام وتقوّض الجهود الإقليمية والدولية المشتركة لتحقيق السلام والاستقرار والأمن بالمنطقة.

كما تطالب الوزارة الحكومة الإسرائيلية بإيقاف كافة التدابير الخاصة بتغيير الهوية العربية والدينية والوضع القانوني لمدينة القدس. وتدعو المجتمع الدولي للضغط على الحكومة الإسرائيلية لإيقاف مساعيها لتهجير المزيد من المواطنين الفلسطينيين وطردهم من منازلهم بما يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية.

ويجدد السودان في هذا المقام موقفه الثابت تجاه حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وبخاصة حقه في تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لحل الدولتين و قرارات الشرعية الدولية. صدر في ٨ مايو ٢٠٢١.