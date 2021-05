طيران الإمارات تدشن جسرا جويا لنقل مواد الإغاثة الخاصة بـ”كوفيد-19″ إلى الهند

أطلقت طيران الإمارات جسرا جويا إنسانيا بين دبي والهند لنقل المواد الطبية والإغاثية العاجلة وذلك لدعم جهود الهند في معركتها ضد فيروس كورونا.

حيث ستقدم طيران الإمارات سعة شحن مجانا “حسب توفرها” على جميع رحلاتها من دبي إلى 9 مدن في الهند لمساعدة المنظمات غير الحكومية الدولية على توصيل إمدادات الإغاثة بسرعة إلى حيث تمسُّ الحاجة إليها.

وقد نقلت الإمارات للشحن الجوي خلال الأسابيع القليلة الماضية أدوية ومعدات طبية على رحلات الشحن المنتظمة والعارضة “تشارتر” إلى الهند.

كذلك تشكل مبادرة الجسر الجوي الأخيرة تعزيزا للدعم الذي تقدمه طيران الإمارات للهند ولجهود المنظمات غير الحكومية.

كما أكد الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وقوف طيران الإمارات مع الشعب الهندي وبذل قصارى جهودها لمساعدة الهند على الوقوف على قدميها.

حيث صرح قائلا : ” تربطنا مع الهند علاقات وثيقة منذ أطلقنا أولى رحلاتنا إليها في عام 1985 فنحن نتمتع بخبرات كبيرة في جهود الإغاثة الإنسانية ومع تسييرنا 95 رحلة أسبوعيا إلى 9 وجهات في الهند فإننا نقدم سعة كبيرة منتظمة وموثوقة لنقل مواد الإغاثة وسنعمل بالتعاون الوثيق مع المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي التي تعد أكبر مركز للإغاثة خلال الأزمات في العالم لتسهيل وتسريع حركة الإمدادات الطبية العاجلة”.

مضيفا أنه بلغ وزن الشحنة الأولى في إطار جسر طيران الإمارات الإنساني إلى الهند 12 طنا من الخيام متعددة الأغراض وقدمتها منظمة الصحة العالمية بالتنسيق مع المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي ونقلت إلى العاصمة دلهي.

في المقابل ذكر جوسيبي سابا، المدير التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية، أن دبي التي تحتضن المدينة العالمية للخدمات الإنسانية أصبحت بالتنسيق مع الوكالات الإنسانية قادرة على مساعدة المجتمعات والعائلات الأكثر احتياجا العالم وما تدشين الجسر الجوي الإنساني بين دبي والهند بتسهيل من الإمارات للشحن الجوي والمدينة العالمية ووكالات الأمم المتحدة لنقل المواد الطبية والإغاثية العاجلة سوى مثال آخر على رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لهذا الصرح الإنساني.

كما أوضح سابا أن قسم الشحن في طيران الإمارات يرتبط مع المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بشراكة وثيقة تطورت على مدى عدة سنوات لتوصيل مواد الإغاثة إلى المجتمعات المتأثرة بالكوارث الطبيعية والأزمات الأخرى في جميع أنحاء العالم .

