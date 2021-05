خلية الإعلام الأمني العراقي تعتقل عددا من الإرهابيين في نينوى

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق ، اليوم الأحد، عن القبض على ثلاثة عناصر من عصابات داعش الارهابية بمحافظة نينوى.

وقالت الخلية في بيان ان “قوة مشتركة من فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى وبناء على معلومات استخبارية دقيقة ومن خلال تعاون المواطنين تتمكن من القاء القبض على ثلاثة عناصر من عصابات داعش الارهابية وهم كل من ” ا خ ا م ” و ” ا س ع ع ” و ” و ص غ خ ” والذين كانوا يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى ديوان الجند والمعسكرات العامة خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل”.

واضافت، خلية الإعلام الأمني ” قد تم القبض عليهم في مناطق واحياء ” الزهراء والاربجية وتسعين ” في الجانب الايسر لمدينة الموصل”

أفادت القوات الامنية العراقية اليوم ، السبت، وفي بيان لها باحباط عملية إرهابية في صحراء الانبار والتي اسفرت عن اعتقال الإرهابي

وقال المصدر ان القوات الامنية العراقية نفذت حملة دهم وتفتيش في قضاء عنه غرب الانبار، على خلفية معلومات تحدثت عن دخول أحد الارهابيين للقيام بعمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمدنيين “، مضيفا أن “العملية اسفرت عن اعتقال الإرهابي”.

وأضاف، أن “المعتقل شارك بعمليات استهداف القوات الامنية ابان سيطرة داعش الاجرامي على مساحات واسعة من مدن الانبار”، موضحا ان “القوات الامنية نقلت المعتقل وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز الامنية للتحقيق معه”.

يشار الى ان القوات الامنية تقوم بعمليات استباقية تستهدف مناطق اختباء بقايا خلايا ارهابي داعش في عموم مدن الانبار.

قالت قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم الثلاثاء، أن تعداد الدواعش في العراق يقدّر بحوالي الألف إرهابي، مؤكدة أن العاصمة بغداد في مأمن.

وفي بيان نشرته العمليات المشتركة قالت فيه: أن “أعداد الدواعش في العراق تقدر بأقل من ألف أو بموازاة الألف”، مشيرة الى أن “إرهابيي داعش ما زالوا يحاولون التسلل من الحدود العراقية السورية”. بحسب السومرية نيوز.

ولفتت خلية الإعلام الأمني العمليات الى انها تعمل “لحل ملف مخيم الهول المعقد إضافة الى ملف الحدود لإنهاء تواجد الدواعش”، مؤكدة أن “مناطق أطراف بغداد مستقرة أمنيا وفيها العديد من القوات الأمنية“.

وفي ذات السياق، ألقت الاستخبارات العراقية الأسبوع الفائت، القبض على 13 إرهابي ينتمون لتنظيم داعش في مدينة نينوى شمال شرق البلاد.

وفي بيان أصدرته وكالة الاستخبارات العراقية حول العملية، جاء فيه: “استناداً لمعلومات استخباراتية دقيقة من قبل المصادر تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى في وزارة الداخلية من القاء القبض على 13 ارهابيا بمناطق متفرقة من محافظة نينوى مطلوبين وفقا لاحكام المادة 4 ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الارهابي ولعملهم بما يسمى فرقة الفرقان والشرطة الاسلامية والمعسكرات العامة وفرقة ذات الصواري بصفة عسكر وامنيين وعناصر اسناد تحت كنى واسماء مختلفة”.

وأوضح البيان الى أنه “ومن خلال التحقيقات معهم اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الاجرامية واشتراكهم بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الامنية قبل عمليات التحرير”، مبينا أنه “تم تدوين اقوالهم بالاعتراف واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية“.

وفي وقت سابق، تمكن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق في عدة عمليات منفصلة من إلقاء القبض على 8 إرهابيين ينتمون لتنظيم داعش في شمالي وغربي البلاد.

