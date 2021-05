الاستخبارات الإسرائيلية يرفض التوجيهات الأمريكية حول أحداث القدس

في تصعيد إسرائيلي جديد، رفض إيلي كوهين، وزير الاستخبارات الإسرائيلية اليوم الأحد، طلب تقدمت به الإدارة الأمريكية حول انتهاكات إسرائيل في القدس الشرقية المحتلة.

إذ أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي “جالي تساهال” اليوم الأحد، نقلاً عن كوهين قوله: “إن بلاده ملك لهم، وهي ليست بحاجة إلى توجيهات من أحد”، بحسب RT.

وقالت الإذاعة أن مسؤولين رفيعي المستوى في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، طالبوا إسرائيل بتوضيحات بشأن قضية العقارات في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

ورد وزير الاستخبارات الإسرائيلية مدعياً أن: “إسرائيل تتصرف بمسؤولية وتسمح بحرية العبادة، لكن يجب اتخاذ إجراءات ضد من يخالف الأمر، هناك من يحرض على النار، وهم عناصر ليسوا في الضفة الغربية ولكن في غزة.. عناصر في حركة الجهاد الإسلامي وحماس يتلقون تمويلا من إيران”.

يأتي رد وزير الاستخبارات الإسرائيلية تماشياً مع تصريح رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل تتصرف بمسؤولية حيال ما يجري في القدس بهدف تطبيق القانون وضمان النظام العام.

وفي هذا الخصوص كشف المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان، أن نتنياهو عقد على مدار نهاية الأسبوع مشاورات لتقييم الموقف على ضوء الأحداث الأخيرة.

وشارك في المشاورات وزيري الدفاع والأمن الداخلي ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي والمفوض العام للشرطة ورئيس الشاباك ورئيس هيئة الأمن القومي ومنسق أعمال الحكومة في المناطق وآخرون.

وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، كشف الجيش الإسرائيلي، أن قائد هيئة الأركان أفيف كوخافي، قد أعطى تعليماته لقوى الأمن الإسرائيلي بالاستعداد لمزيد من التصعيد في القدس.

وفي السياق، غرد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قائلا: “ترأس رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي قبل قليل اجتماعًا لتقييم الوضع بمشاركة كبار قادة الجيش ومندوبين عن الشرطة والشاباك حيث أوعز رئيس الأركان على تعزيزات إضافية للقوات والوسائل بالإضافة الى الاستعداد للتصعيد وسلسلة خطوات أخرى“.

ووقعت مواجهات عنيفة، بين الشبان الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي، في باحات المسجد الأقصى المبارك.

إذ اقتحم الجيش الإسرائيلي أول أمس الجمعة، باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس، وأطلق باتجاه المصلين القنابل الصوتية وقنابل الغاز ما أسفر عن وقوع إصابات.

وأوردت وسائل إعلام محلية أنباء عن إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي لقنابل الصوت على جموع المصلين ، و من جانبها، أكدت صحفية “معاريف” الإسرائيلية أن الشرطة الإسرائيلية، أطلقت قنابل الصوت والقنابل المسيلة للدموع في ساحات المسجد الأقصى، ما أدى إلى وقوع إصابات بين جموع المصلين.

