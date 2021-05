السعودية تعلن إقامة حج هذا العام وفق الضوابط الصحية والأمنية والتنظيمية

أعلنت وزارة الحج والعمرة، الأحد، عن عزم المملكة السعودية إقامة شعيرة الحج هذا العام (1442هـ)، بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الحجيج.

كما أوضحت وزارة الحج والعمرة أنه سيتم تنفيذ ذلك، “وفق الضوابط والمعايير الصحية والأمنية والتنظيمية،. التي تضمن الحفاظ على صحتهم (الحجاج والمعتمرين) وتأدية مناسكهم بيسر وسهولة في بيئة آمنة”.

حيث أوردت وكالة “واس”، أن القرار جاء “انطلاقا من حرص المملكة العربية السعودية. الدائم على تمكين ضيوف بيت الله الحرام وزوار مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام من أداء مناسك الحج والعمرة،. حيث تضع المملكة صحة وسلامة الإنسان أولا”.

وأكدت الوزارة أن الجهات الصحية بالمملكة السعودية “مستمرة في تقييم الأوضاع واتخاذ جميع الإجراءات. الكفيلة بالحفاظ على صحة الإنسان”، لافتة الانتباه إلى أنه سيتم الإعلان لاحقَا عن تفاصيل الضوابط والخطط التنفيذية لإقامة حج هذا العام.

