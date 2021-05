أفاد مراسلون اليوم الأحد، عن سماع أصوات صافرات الإنذار التي أُطلقت في البلدات والمستوطنات الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة في فلسطين المحتلة.

وأعلنت القناة الرسمية في إسرائيل “كان” أن منظومة “القبة الحديدية” الإسرائيلية نجحت في اعتراض صاروخين في سماء مدينة عسقلان تم إطلاقهما من قطاع غزة.

وجرى إطلاق صافرات الإنذار في البلدات والمستوطنات الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة مساء اليوم الأحد، على خلفية رصد عملية إطلاق لقذيفة من داخل القطاع.

وفي تعليق للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قال: “تقرير أولي: تم تفعيل تحذير في مدينة عسقلان وفي محيط غزة. التفاصيل قيد الاستعراض”.

ومن جهة أخرى وعلى خط التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، قال أدرعي، في بيان مقتضب، “في ختام المشاورات الأمنية قرر منسق أعمال الحكومة في المناطق إغلاق مسافة الصيد البحري في قطاع غزة حتى إشعار آخر وذلك في أعقاب إطلاق القذائف الصاروخية والبالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية والتي تشكل انتهاكًا لسيادة إسرائيل”.

وكان قد أفاد الإعلام الإسرائيلي اليوم الأحد، عن اندلاع حرائق متفرقة في إسرائيل وأضخمها كان الذي اندلع قرب مصنع شركة رفائيل التابع للصناعات الدفاعية الإسرائيلية في منطقة شمال غرب ‎حيفا.

وأكد شهود عيان في المنطقة أن “ألسنة اللهب شوهدت من على بعد مئات الأمتار من موقع الحريق وأن الدخان الأسود قد انتشر من المنطقة”.

فيما أشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن الحريق الذي نشب قرب أحد المصانع الإسرائيلية من المرجح أن يكون تم بفعل فاعل.

وأيضاً اندلعت حرائق متفرقة نتيجة سقوط بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة في كل من مدينة عسقلان (المنطقة الواقعة بين الكيبوتس الكرمية وزكيم في منطقة شاطئ عسقلان بالقرب من قطاع غزة) و مناطق متفرقة بين حي غانم في مدينة كريات يام.

إذ كتبت هاآرتس: “حرائق كبيرة اندلعت اليوم الأحد في مناطق متفرقة بين حي غانم في مدينة كريات يام، ورجال الإطفاء يحاولون إخماد النيران”.

وأشارت الصحيفة الصهيونية إلى توقف حركة القطارات من محطة حيفا إلى شمال فلسطين المحتلة بسبب انتشار الحرائق في الأراضي المحتلة.

The post قطاع غزة.. صافرات الإنذار تُطلق في المستوطنات الإسرائيلية القريبة appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ