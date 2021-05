ممثلة سورية شهيرة مرشحة للإنتخابات: “لبلد خالٍ من المعاصي”!

تداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي بشكل واسع صورة معدلة للفنانة و ممثلة سورية نظلي الرواس بشخصية “أم كرمو” التي تؤديها في مسلسل “على صفيح ساخن”

لتصبح إعلان ترشح إلى الانتخابات النيابية “من أجل بلد خال من المعاصي”، في محاكاة طريفة للدور الذي تجسّده في العمل الدرامي.

و”انتشرت” بين جمهور ممثلة سورية الروّاس لازمة “حبّابة” التي اعتمدتها “أم كرمو” المرأة التي تعمل بستار الدين لحساب مخططات أخرى، وهي متزوّجة من “أبو كرمو” (عبدالمنعم عمايري) تاجر المخدرات من خلال محل واجهة “حلويات المجرة”.

ومسلسل “على صفيح ساخن”من تأليف علي وجيه ويامن الحجلي وإخراج سيف سبيعي، وبطولة النجوم: باسم ياخور وسلوم حداد وأمل بوشوشة وميلاد يوسف وعبد المنعم عمايري ونظلي الرواس وسمر سامي ويامن الحجلي ويزن الخليل ووائل زيدان وعلياء سعيد وسارة الطويل وسليم صبري وعبد الفتاح مزين وشادي الصفدي وسواهم.

أعلنت النجمة الجميلة جيني إسبر أنها ستشارك في بطولة المسلسل السوري البوليسي الجديد ” رد قلبي “، من تأليف فهد مرعي وإخراج عمار تميم.

واكدت جيني إسبر حسب ماجاء في موقع سناك سوري، أن العمل جديد يتضمن جريمة قتل وهو عمل فيه الكثير من الغموض والتشويق والإثارة .

ويضم العمل في قائمة أبطاله كل من الممثلين ​جيني إسبر​ و​رواد عليو​ و​سوسن ميخائيل​ ونادين قدور وربى المأمون و​جوان خضر​ ونظلي الرواس و​عاصم حواط وحسين عباس و​جهاد الزغبي​ وأمانة والي و​رنا جمول​ و​توفيق إسكندر​، بالإضافة إلى عارض الأزياء اللبناني ​مايكل كبابة​.

ولم يعرف حتى الآن موعد عرض المسلسل هل سيدخل في دراما رمضان لعام 2021أم لا .

في إطار آخر ظهرت الفنانة السورية جيني إسبر بإطلالة عروس فائقة الجمال بالفستان الأبيض،من كواليس مسلسل «انتقام بارد» حيث شاركت شركة «غولدن لاين» صورا من كواليس مسلسل «انتقام بارد» عبر صفحتها الرسمية على «انستغرام».

وأثارت صورة إسبر انتباه الجمهور بسبب رد الفعل الذي أدته كعروس مصدومة، بشخصية «نورا» التي تجسدها في بطولة المسلسل القائم على التشويق والإثارة والغموض، بين شخصيات تتصارع فيما بينها، العمل من تأليف نعيم الحمصي وإخراج سيف سبيعي.

في وقت سابق احتفلت النجمة جيني إسبر بعيد ميلادا ابنتها ساندي ،وتلقت جيني التهاني من عدد من نجوم التمثيل كالممثلة هبة نور التي علقت قائلة على المنشور: ” لله يحميها وتشوفيا احلى عروس”.

من جهتها أيضًا الممثلة السورية ممثلة سورية صباح الجزائري علقت على منشور جيني قائلة: ” العمر كله ساندي ويخليكن لبعض”.

الممثلة السورية نظلي الرواس علقت قائلة: “جنجووونه ..يفرح قلبك بسنسونة القمرة و اتشوفيها متل ما بتحبي”.

وتعد جيني إسبر من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث نشرت نشرت على “انستغرام” صورة جديد لها، بدت فيها بملامح مختلفة تمامًا عما عرفها به الجمهور، وبإطلالة غجرية.

الصور التي نشرتها جيني إسبر كانت من كواليس “المنصة” الذي عرض عبر احدى المنصات الالكترونية، وسألت جيني الجمهور: مين تابع مسلسل المنصة تلفزيون أبو ظبي ،وناطر جزء تاني،المنصة تأليف الكاتب السوري هوزان عكو، وإخراج المخرج الألماني رودريغو كريشنار وإنتاج شركة جيت فيلم.

وقد لاحظ الجمهور الشبه بين جيني إسبر وبين الممثلة الفنزويلية “كورايما توريس” خاصة في دورها “كاساندرا” الذي لاقى رواجًا كبيرا عند عرضه في العالم العربي.

