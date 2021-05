قذيفتان من قطاع غزة صوب إسرائيل.. واستمرار المواجهات بالقدس

كشف الجيش الإسرائيلي،اليوم الأحد، عن إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة نحو مستوطنات واعتراض إحداهما، فيما تستمر المواجهات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في مدينة القدس.

كما أوضح بيان للجيش الإسرائيلي ، أنه تم إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة على جنوبي إسرائيل، مما أدى إلى انطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات محيط القطاع وفي مدينة عسقلان.

وفي وقت سابق، ذكر مراسنا في قطاع غزة، أن الجيش الإسرائيلي قرر إغلاق البحر بشكل كامل أمام حركة الصيادين الفلسطينيين قبالة ساحل القطاع، في أعقاب إطلاق بالونات حارقة وقذائف هاون من القطاع.

وكانت الأيام القليلة الماضية قد شهدت تصاعد وتيرة الأحداث في القدس، واندلاع اشتباكات بين قوات الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين على خلفية اقتحام قوات الشرطة الإسرائيلية لباحات المسجد الأقصى، ومحاولة منع المصلين من أداء صلواتهم.

كما أعربت دول عربية، تؤيد عملية السلام الشامل، وتتمسك في الوقت ذاته بالحق الفلسطيني، عن رفضها القاطع لكافة محاولات الجانب الإسرائيلي التغول على حقوق الشعب الفلسطيني.

وكذلك شددت على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وحماية المدنيين واحترام قدسية المسجد الأقصى، وعدم السعي إلى مزيد من التصعيد، وما يترتب عليه من أحداث ستزيد من قتامة المشهد الفلسطيني الإسرائيلي.

وفي سياق متصل أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، عقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين لبحث التطورات الأخيرة في مدينة القدس، وذلك بناء على طلب من دولة فلسطين.

حيث أقرت المنظمة إن الاجتماع سيبحثُ الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة في مدينة القدس، بما في ذلك خطة السلطات الإسرائيلية لتهجير عشرات العائلات الفلسطينية من منازلها بالقوة من حي الشيخ جراح.

واعتبرت المنظمة ما يحصل “محاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي لمدينة القدس المحتلة وعزلها عن محيطها الفلسطيني”.

