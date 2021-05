زيدان على مقربة من يوفنتوس والريال يحدد البديل

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأحد، موقف الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد من مغادرة الميرنجي وتدريب يوفنتوس هذا الصيف، رغم تبقي موسم في عقده.

وازدادت الشائعات حول مستقبل زيدان خلال الأيام القليلة الماضية، وتحديدًا بعد توديع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي أمام تشيلسي.

وأثار زيدان الجدل حول مستقبله بعد تصريحات أمس، والتي قال فيها: “أركز على إنهاء الموسم، ما يمكنني قوله هو أنني سأجعل الأمور أسهل للنادي لأنه لطالما قدم لي كل شيء، لكن في الوقت الحالي، هدفي هو الفوز في المباريات الأربع المتبقية وإنهاء الموسم بشكل جيد، هذا ما يجعلني مشغولًا”.

ونقل موقع (كووورة العربي) عن موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، قوله إإن يوفنتوس يضع زيدان على رأس أولوياته لخلافة أندريا بيرلو، الذي قدم موسمًا سيئًا للغاية في تورينو.

ويتوقع يوفنتوس أن يرحل زيدان عن مدريد بنهاية الموسم الجاري، حيث ينتظر تلك الفرصة للانقضاض عليه وإحضاره إلى السيدة العجوز.

في الوقت نفسه، أشار التقرير إلى أن ماسيمليانو أليجري، المدير الفني السابق ليوفنتوس، هو الأقرب لخلافة زيدان في ريال مدريد.

وارتبط اسم أليجري في وقت سابق، بتولي تدريب ريال مدريد، وتحديدًا خلال قيادته ليوفنتوس، قبل عودة زيدان من جديد.

ووفقًا لصحيفة “ذا صن”، فإن يوفنتوس جعل زيدان، هدفه الأول لخلافة أندريا بيرلو على مقاعد البدلاء خلال الموسم المقبل، حسبما أفاد (كووورة العربي).

جاء ذلك بعد خروج يوفنتوس من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بورتو، بالإضافة إلى تدهور نتائج السيدة العجوز في الدوري الإيطالي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن هناك الكثير من الشكوك حول مصير زيدان مع ريال مدريد عقب نهاية الموسم الحالي.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يرتبط خلالها المدرب الفرنسي بتدريب فريقه السابق (يوفنتوس)، حيث سبق أن حاول السيدة العجوز، التوقيع مع زيدان، عقب رحيله عن ريال مدريد بعد ولايته الأولى.

على صعيد آخر، اتهم نجم موناكو المعتزل جيروم روتن، زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد بإهانته لوالدته بألفاظ نابيه، أثناء مشادة كلامية حدثت بينهما داخل أرضية الملعب في العام 2004.

وأدلى نجم موناكو المعتزل، تصريحات لصحيفة “آس” الإسبانية، مشيرًا أن زيدان فقد أعصابه في أثناء لقاء ريال مدريد وموناكو بربع نهائي الأبطال والتي خسرها الريال.

