المتحور الهندي من كوفيد 19 أكثر خطورة من النسخة الأصلية للفيروس

أفادت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية سوميا سواميناثان، بأن المنظمة تصنف المتحور الهندي من كورونا ضمن قائمة المتحورات الأكثر خطورة، لأن قدرته على التفشي أكبر، وكذلك قدرته على تخطي الدفاعات التي توفرها اللقاحات، كما أن معدل الوفيات التي تسجل لدى المصابين به أعلى منها لدى المصابين بالنسخة الأصلية.

وبينت سوميا أن هناك طفرات لهذا المتحور تزيد من معدلات انتقال العدوى، ويمكنها أن تجعله مقاوما للأجسام المضادة التي يكتسبها الجسم، سواء من خلال التطعيم أو عبر إصابته بالفيروس بصورة طبيعية.

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