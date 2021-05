السودان.. حادث مروري يودي بحياة نجم فريق الهلال كادوقلي

فجعت كرة القدم السودانية مساء اليوم الأحد بوفاة نجم فريق الهلال كادوقلي صديق متوكل الذي يعد أحد اللاعبين المميزين بالدوري الممتاز، وذلك في حادث مروري في مسقط رأسه بغرب السودان الأوسط، مما خلف حزنا كبيرا في الوسط الرياضي.

وتعرض لاعب خط المحور لفريق الهلال كادوقلي للحادث عقب تناول طعام الإفطار مساء اليوم، في مدينة أم روابة، حسبما أفاد موقع (كووورة العربي).

وبحسب تصريحات أحمد سليمان شعبية، المسؤول الإداري بنادي الهلال كادقلي “تناول متوكل طعام الإفطار بصحبة أصدقائه، وركبوا (توكتوك) للعودة إلى ذويهم، فصدمتهم سيارة نقل (لوري) بقوة”.

وأضاف شعبية أن اللاعب الراحل توفي فور تعرضه للحادث، بحسب الطبيب المعالج، الذي أوضح أن إصابات متوكل جاءت في الرأس والصدر.

وترحم شعبية على وفاة اللاعب الذي وصفه بالموهوب دمث الخلق وقال إن النادي سيوفد غدا الإثنين من يمثله إلى مدينة أم روابة لأداء واجب العزاء.

وشهد المدير الفني للهلال كادوقلي محسن سيد الذي دربه سابقا أيضا في المريخ الفاشر بأنه من اللاعبين المؤثرين الواعدين، كما قال إنه كان نجم مباراة الأزمة الشهيرة بين المريخ الفاشر ضد المريخ في 2018.

وكان ظهير أيسر منتخب السودان الأول لكرة القدم، ونادي الهلال فارس عبد الله أول اللاعبين السودانيين الذين قاموا بنعي اللاعب الراحل صديق متوكل مساء اليوم.

والعام الماضي توفى المحترف المصري محمد هيثم العيسوي لاعب فريق مريخ الفاشر أحد فرق الدوري السوداني بعد ساعات قليلة من نقله متأثراً بإصابات تعرض لها جراء الحريق الذي شب في فندق “لاند أوركيد” في السوق المحلي بالخرطوم.

وقفز العيسوي من الطابق الرابع للفندق ومعه 4 من زملائه اللاعبين وتعرضوا لإصابات متفاوتة وكانت إصابة العيسوي هي الأخطر في رأسه كما جاء بموقع صحيفة البيان.

وأصدر نادي مريخ الفاشر بياناً بتوقيع رئيس النادي عاصم الخولاني، أوضح فيه تفاصيل ما حدث لـ 5 من لاعبيه ضمن بعثة الفريق التي كانت تُقيم في الفندق استعداداً لإحدى المباريات في الدوري السوداني.

وجاء في البيان أن الحريق شب في الفندق في حوالي الثامنة والنصف بالتوقيت المحلي ونجم عن الحريق دخان كثيف خلق حالة من الهلع والذعر.

قفز على إثرها عدد من اللاعبين من الطابق الرابع كرد فعل للنجاة من الحريق وترتب على ذلك إصابة اللاعبين السودانيين مجدي عبد اللطيف الذي يشكو من آلام في الظهر وفضل التوم نفس الإصابة ومنتصر الذي يعاني من إصابة في الرأس والمحترف مارفن إصابة الذي يشكو من إصابة خفيفة.

