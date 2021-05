“قسد”: حملة عسكرية ضد خلايا “داعش” بدير الزور شرقي سوريا

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إطلاق حملة عسكرية وأمنية واسعة النطاق، تستهدف الخلايا النائمة لتنظيم “داعش” في ريف دير الزور.

وقالت “قسد” في بيان صدر عنها نشرته على معرفاتها الرسمية في “فيسبوك” إن قواتها وقوات “التحالف الدولي، بدأت حملة عسكرية وعملية أمنية واسعة النطاق في منطقة “وادي العجيج” في الريف الشمالي لدير الزور.

وأوضحت أن هدف العملية هو ملاحقة الخلايا النائمة والنشطة لتنظيم “داعش” وكشف مخابئ الأسلحة والأوكار التي يستخدمها أعضاء وقادة خلايا “التنظيم” في المناطق الحدودية مع العراق، كما تستهدف العملية “السيطرة على طرق تهريب الأسلحة والعناصر الإرهابية”.

وأضافت أن العملية تستمر 4 أيام، وبدأت “منذ الساعات الأولى للصباح بعدة ضربات صاروخية نفذتها قوّات التحالف بالتزامن مع إطلاق القنابل المضيئة والتحليق المكثف لطائرات الاستطلاع”.

وتهدف العملية إلى منع جهود “داعش” من “إحداث الفوضى وتهديد السلم والأمن في المنطقة” بحسب ما ذكر البيان.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية، قسد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي، قد شنت في 28 أبريل الماضي، حملة مداهمات واعتقالات في ريف دير الزور الشمالي.

وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا، أن قسد داهمت قرية أبو النيتل،، وأقدمت على اختطاف 20 مدنياً من أهالي القرية الواقعة بريف دير الزور الشمالي في شمال شرق سوريا.

وكشفت مصادر أهلية، أن مجموعات مسلحة من ميليشيا قسد اقتادت المنيين الذين تم اختطافهم إلى جهة مجهولة.

وتأتي حملات المداهمة والاعتقال المتزايدة لقوات سوريا الديمقراطية بهدف اقتياد الشبان إلى معسكرات التدريب لتدريبهم وتجنيدهم في صفوفها، واستهدفت عمليات المداهمة والاعتقال كافة المناطق التي تقع تحت سيطرتها في الجزيرة السورية وطالت العشرات من الأهالي والمئات من الشبان في أرياف دير الزور والرقة والحسكة.

وفي السياق كان قد ندد شيوخ ووجهاء قبيلة طي، في 23 أبريل الجاري، باعتداءات ميليشيا “قسد” وممارساتها الإجرامية بحق الأهالي في أحياء مدينة القامشلي وارتهانها للاحتلال الأمريكي ومخططاته ضد الوطن وأبنائه.

ووجهوا في بيان لهم عقب اجتماعهم في قرية جرمز بريف القامشلي حول الاعتداءات الأخيرة لميليشيا “قسد” على الأهالي في بعض أحياء مدينة القامشلي نداء إلى أبناء العشائر والقبائل في الجزيرة السورية “للتكاتف والوقوف في وجه ميليشيا (قسد) المدعومة من الاحتلال الأمريكي التي تواصل اعتداءها على حي طي مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمدرعات”.

