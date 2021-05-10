إطلاق 3 صواريخ من غزة و”القبة الحديدية” تعترض واحدا منهم

أطلق مسلحون في قطاع غزة ثلاثة صواريخ باتجاه جنوب إسرائيل في الساعات الأولى من صباح الإثنين، مما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار في مدينة سديروت والبلدات المجاورة ، بحسب الجيش الإسرائيلي.

وفقًا لمسؤولين حكوميين محليين، اعترض نظام “القبة الحديدية” للدفاع الصاروخي صاروخا واحد على الأقل.لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.

وقع الهجوم في حوالي الساعة 6:20 صباحا، وهو وقت غير معتاد لإطلاق مثل هذه الصواريخ من القطاع، الذي يحدث بشكل عام في ساعات الليل.ردا على إطلاق الصواريخ، أعلنت إسرائيل إغلاق معبر إيريز للمشاة المؤدي إلى قطاع غزة “حتى إشعار آخر” ، باستثناء الحالات الإنسانية الطارئة.

جاء ذلك بعد أن أغلقت إسرائيل أيضا منطقة الصيد في القطاع، مما أدى إلى قطع مصدر دخل رئيسي لآلاف الفلسطينيين في القطاع الساحلي.وأطلق نشطاء فلسطينيون ليلة الأحد صاروخين من غزة باتجاه مدينة أشكلون والبلدات المجاورة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم اعتراض أحدهما بينما سقط الآخر في منطقة مفتوحة.في وابل ثان ليلة الأحد، أطلقت قذيفتا هاون باتجاه إسرائيل من غزة ، لكنهما فشلتا في اجتياز الحدود وسقطتا داخل القطاع.

وفي ساعات فجر الأحد، سقطت قذيفة هاون أخرى أطلقت من غزة على حقل مفتوح بالقرب من الحدود.جاءت الهجمات وسط أعمال عنف مستمرة في القدس والضفة الغربية وعلى طول حدود غزة بسبب التوترات العامة المتصاعدة المرتبطة بشهر رمضان المبارك، وكذلك الإخلاء الوشيك لعشرات الفلسطينيين من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية من منازلهم لصالح مستأجرين يهود، وهي قضية مثيرة للجدل تتم مراجعتها من قبل المحاكم الإسرائيلية وأثارت القلق في واشنطن وإدانات لإسرائيل من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك من حلفائها المقربون.

وقع الهجوم في حوالي الساعة 6:20 صباحا، وهو وقت غير معتاد لإطلاق مثل هذه الصواريخ من القطاع، الذي يحدث بشكل عام في ساعات الليل.ردا على إطلاق الصواريخ، أعلنت إسرائيل إغلاق معبر إيريز للمشاة المؤدي إلى قطاع غزة “حتى إشعار آخر” ، باستثناء الحالات الإنسانية الطارئة. جاء ذلك بعد أن أغلقت إسرائيل أيضا منطقة الصيد في القطاع، مما أدى إلى قطع مصدر دخل رئيسي لآلاف الفلسطينيين في القطاع الساحلي.

وأطلق نشطاء فلسطينيون ليلة الأحد صاروخين من غزة باتجاه مدينة أشكلون والبلدات المجاورة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم اعتراض أحدهما بينما سقط الآخر في منطقة مفتوحة.في وابل ثان ليلة الأحد، أطلقت قذيفتا هاون باتجاه إسرائيل من غزة ، لكنهما فشلتا في اجتياز الحدود وسقطتا داخل القطاع.

وفي ساعات فجر الأحد، سقطت قذيفة هاون أخرى أطلقت من غزة على حقل مفتوح بالقرب من الحدود.

جاءت الهجمات وسط أعمال عنف مستمرة في القدس والضفة الغربية وعلى طول حدود غزة بسبب التوترات العامة المتصاعدة المرتبطة بشهر رمضان المبارك، وكذلك الإخلاء الوشيك لعشرات الفلسطينيين من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية من منازلهم لصالح مستأجرين يهود، وهي قضية مثيرة للجدل تتم مراجعتها من قبل المحاكم الإسرائيلية وأثارت القلق في واشنطن وإدانات لإسرائيل من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك من حلفائها المقربون.