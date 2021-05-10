ارتفاع قياسي بنسبة الإصابة بفيروس كورونا في ولاية الخرطوم

ارتفعت نسبة الإصابة بوباء فيروس كورونا في ولاية الخرطوم بإجمالي 8 الف و681 حالة، بواقع اصابة 27.5٪ و نسب وفيات تصل الى 6.1٪.

وفقا لتقرير اعدتة الادارة العامة للطوارئ ومكافحة الاوبئة بوزارة الصحة ولاية الخرطوم.

وعرضت الدكتورة رندا يحيى علي المتحدث الرسمي بإسم ادارة الطوارئ ومكافحة الاوبئة بوزارة الصحة – ولاية الخرطوم.

عرضت عبر منصة كورونا عن تقريرها الدوري الخاص بأعداد مصابي فايروس كورونا وحالات الوفيات والتعافي وذلك وفقا لآخر إحصائيات الوزارة بتاريخ 8 مايو 2021

حيث اشار التقرير لتسجيل الولاية 26 حالة وفاة من تاريخ اخر اعلان بالخامس من مايو 2021 ، منها عدد 11 حالة وفاة بتاريخ 8 مايو 2021.

ليصل اجمالي الوفيات الي 1546 حالة وفاة.

وتعزي الوزارة هذا الارتفاع الملحوظ في نسب الوفيات للتردد العالي على الاسواق ودور العبادة في شهر رمضان المبارك دون الالتزام بالاشتراطات والتوجيهات الصحية الصادرة من وزارة الصحة.

و أعلنت الوزارة عن تسجيل 52 حالة تعافي من تاريخ اخر اعلان، منها عدد 15 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 324 حالة

ووفقا للتقرير قامت الوزارة عبر فرق الاستجابة السريعة بالولاية بزيارة 31 منزل من تاريخ آخر اعلان، منهم عدد 9 منازل تمت زيارتهم بتاريخ 8 مايو 2021.

بالاضافة الى جمع 72 عينة بمعدل 27 عينة خلال اليوم.

كما رصدت الوزارة في تقريرها الوبائي عدد 12 حالة قادمة من الهند هم الآن تحت الحجر المنزلي وهذه الحالات في امبدة، بيت المال، وابو آدم.

وتواصل وزارة الصحة رفع استعداداتها بشأن فيروس كورونا في ولاية الخرطوم

واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالات، حيث وصل عدد فرق الاستجابة السريعة الى 14 فريق، وعدد مراكز العزل الى 19 مركز – بهم عدد 13 سرير شاغل بتاريخ هذا التقرير.

ويجري العمل للوصول لعدد 28 مركز ثابث بولاية الخرطوم بمعدل 4 مراكز لكل محلية.