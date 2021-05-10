60 ألف شخص غادروا الخرطوم خلال ال12 ساعة الماضية

كشفت الإدارة العامة للمرور، دائرة المرور السريع فى السودان، عن نجاحها في تفويج اكثر من ستين الف شخص خلال ١٢ ساعة، غادروا ولاية الخرطوم نحو ولايات البلاد المختلفة، وذلك فى اليوم الاول من التفويج.

وكشفت مصادر حكومية ان دائرة المرور السريع باشراف مديرها اللواء علاء الدين محمد الحسن تمكنت من تفويج (٦٠٣٣٠) راكبا وصلوا ولاياتهم بسلام وبلغت جملة المركبات المفوجة (١٨٢٤) مركبة بعدد افواج بلغ (٩٥) فوج واكدت شرطة المرور استمرار عمليات التفويج لثلاث ايام وشددت على ضرورة الالتزام بالسرعة المحددة.

دشنت الإدارة العامة للمرور في السودان يوم السبت، مشروع تفويج البصات السفرية إلى جميع ولايات البلاد بمناسبة عيد الفطر المبارك الذي يأتي متزامنا مع احتفالات أسبوع المرور العربي.

و بحضور الفريق شرطة حقوقي الصادق علي إبراهيم نائب المدير العام المفتش العام ومديري الدوائر وضباط وضباط صف وجنود الإدارة وعدد من الشركات ذات الصلة.وأكد الفريق شرطة الصادق اهتمام رئاسة قوات الشرطة بأسبوع المرور العربي وسير عملية التفويج التي انطلقت صباح اليوم للتخفيف من الحوادث المرورية.

موضحا أن عملية التفويج تجربة فريدة في السودان تعمل على تقليل الحوادث والحد منها، مناشدا أصحاب المركبات والسائقين تجنب السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ حتى ينعم المواطنون بوصولٍ آمن إلى بيوتهم.مثمنا دور الشرطة الفعال لاضطلاعها بواجباتها بصورة جيدة في الحفاظ على السلامة العامة، مؤكدا استمرارية الخطط الأمنية حتى ينعم المواطن بالأمن والاستقرار.

من جانبه قال اللواء شرطة حقوقي مدثر عبد الرحمن مدير الإدارة العامة للمرور في ولاية الخرطوم إن التفويج واحد من أهم المشاريع التي ابتكرتها الإدارة العامة للمرور مما أدى إلى تقليل الحوادث المرورية، مؤكدا سعي واهتمام إدارته بتطوير مشروع التفويج الذي يعول عليه في تحقيق السلامة المرورية.

وناشد أصحاب المركبات والسائقين في السودان أن يتجنبوا السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ وقطع الإشارة الحمراء تفاديا للحوادث التي تنتج عن التفلتات والخروج عن الفوج.

وفي ذات السياق قال الأستاذ حسن عبد الله محمد الأمين العام لغرفة البصات السفرية أن الغرفة تعمل بتنسيق مع شرطة المرور لتقديم خدمة مريحة للمسافرين بتوفير المركبات السفرية والالتزام بمشروع التفويج وكافة الإرشادات لتحقيق السلامة المرورية.