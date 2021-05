مجلس شركاء الحكم في السودان: لن نقبل بالمبادرة الإماراتية بشأن “الفشقة”

أكد مجلس شركاء الحكم في السودان، على لسان عضوه جمال إدريس، عدم الموافقة على المبادرة الإماراتية بخصوص أراضي “الفشقة”، لافتاً إلى أن تفاصيل هذه المبادرة غير معروف.

هذا وقد أوضح عضو مجلس شركاء الحكم في السودان، إلى أن الفكرة العامة من المبادرة “استثمار” وفقاً لـ“السوداني”.

إلا أنه أكد عدم قبولهم بها، حتى لو حدثت بها تعديلات، لافتاً إلى المشكلة تخص الجانب الإثيوبي، وأن الفشقة سودانية مئة بالمئة.

مشيراً إلى أن الإثيوبيين احتلوها لعشرات السنين، إلا أن ذلك لا يعطيهم الحق في الاستثمار فيها، على حد قوله.

فيما أوضح إدريس أن المبادرة لم تُطرح بمجلس الشركاء، ولا بالمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، مؤكداً عدم النقاش حولها.

كما أوضح أنهم سمعوا بها من الإعلام، قائلاً: “لو تم طرحها سنقابلها بالرفض، على الأقل من جانبي الشخصي”.

من جهته شدد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان محمد حمدان دقلو حميدتي على أن حدود بلاده المتعارفة مع إثيوبيا لا تراجع عنها وفقاً للاتفاقيات الدولية، مشيرًا إلى أهمية الحل السلمي للقضية.

كما أكد حميدتي على أهمية التنسيق والتعاون مع الولايات المتحدّة الأمريكية في المجالات كافة، حسبما أفاد موقع (باج نيوز) السوداني.

والأحد، بحث محمد حمدان دقلو مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي جو بايدن للقرن الإفريقي جيفري فليتمان، مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

وأعرب النائب الأول عن ترحيبه بتعيين السيد جيفري مبعوثًا خاصا للقرن الأفريقي، مؤكدًا التعاون التام معه لإنجاح مهامه.

كما أوضح حميدتي للمبعوث الأمريكي بأن حدود السودان تم الاعتداء عليها من قبل المليشيات الإثيوبية طوال الـ25 عامًا الماضية، وحاليًا قامت القوات المسلحة باسترداد تلك الأراضي.

وفي السياق، شدد المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي فيلتمان أهمية السودان ومنطقة القرن الأفريقي للولايات المتحدة، موضحًا ضرورة التنسيق والتعاون لإنجاح مهمته.

بدوره طالب الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، الولايات المتحدة الأمريكية بمساندة الحكومة الإنتقالية في العبور في الفترة الانتقالية.

جاء ذلك خلال لقاء البرهان بمبعوث الرئيس بايدن لمنطقة القرن الافريقي، جيفري فليتمان بالقصر الرئاسي بالخرطوم، لبحث سبل تعزيز العلاقات المشتركة بين السودان والولايات المتحدة.

كما وبحث الطرفان القضايا الكبيرة التي تحتاج إلى تنسيق دولي وإقليمي من أجل المحافظة على الأمن والسلم الدوليين، هذا ورحب البرهان بتعيين فليتمان مبعوثا خاصا للرئيس الامريكى.

وقد أثني المبعوث الامريكي الجهود المبذولة من قبل الحكومة الانتقالية، وطلب المساعدة من السودان على انجاح مهمته الجديدة بمنطقة القرن الافريقي، بحسب موقع صحيفة السوداني.

