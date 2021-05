لجنة مواجهة كورونا: التطعيم ضد الفايروس سيكون سنوي بمصر

أكد رئيس لجنة مواجهة فيروس كورونا في مصر، الدكتور حسام حسني، أن التطعيم ضد هذا الفيروس سيكون سنويا في البلاد.

جاء ذلك خلال مداخلة رئيس لجنة كورونا لبرنامج”كلمة أخيرة” المذاع على فضائية “extra news”، الذي أكد فيه أن “هناك ارتفاعا في حالات الإصابات بفيروس كورونا في ظل تواجد تجمعات كثيرة”.

كما ودعاء حسني المصريين إلى ضرورة :”تطبيق الإجراءات الاحترازية خاصة في الأعياد المقبلة، مؤكدا أن “زيادة حالات الإصابة بهذا الفيروس تضغط على المستشفيات، التي ما زالت قادرة على علاج الأفراد، في حين أنه مع ارتفاع الإصابات، قد يصعب علاج الجميع”.

وأكد على أهمية:” تسجيل المواطنين للحصول على اللقاحات المضادة لهذا الفيروس، لافتا إلى أن “المملكة المتحدة قد تعمل على الانتهاء من فيروس كورونا خلال الصيف المقبل، وقلة الوفيات لتصل إلى شخصين فقط بسبب تطعيم الجرع الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بنسبة 100% والجرع الثانية بنسبة وصلت إلى 40%”.

وفي السياق، أكدت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، أن مصر تعمل على تصنيع اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا “سبوتنيك” وسيتاح نهاية العام الجاري.

وقالت الوزيرة المصرية أثناء مؤتمر صحفي لها أن: “العمل جار بهذا الشأن بالتعاون بين إحدى شركات الأدوية الخاصة في مصر وروسيا”.

كما أضافت أن: “مصر تسعى لأن تكون مركزا لتصنيع وتصدير لقاح فيروس كورونا لإفريقيا”، وذلك حسب روسيا اليوم.

وفي الشأن، أكدت وزير الصحة المصرية هالة زايد أنه “لا يوجد لديهم أي وثيقة علمية، تجيز استخدام لقاحات ضد فيروس كورونا لمن هم أقل من 18 سنة”.

وقالت زايد أن: “الوزارة تستهدف المسنين في جميع المحافظات للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا دون ضرورة لتسجيلهم مسبقا للتطعيم، وذلك في إطار الحرص على صحة كبار السن”، لافتة إلى أن “أجهزة الوزارة نظمت قوافل طبية مدربة على التطعيم باللقاح تذهب مباشرة إلى كبار السن في جميع المحافظات لتطعيمهم باللقاح”.

كما كشف وزير الصحة “أنه خلال أسابيع سيكون متوفرا لديهم 2 مليون جرعة من اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا سينوفاك”، مشيرة إلى أن “أول إنتاج مصري للقاح سينوفاك الصيني سيكون في نهاية شهر يونيو المقبل”.

هذا وأعلنت أنه “لا توجد أي تحورات لفيروس كورونا في مصر”، موضحة أن الوضع الوبائي “مستقر”، وذلك حسب روسيا اليوم.

وفي الشأن، أعلنت وزارة الصحة في مصر في تقريرها الوبائي اليومي عن تسجيل 66 حالة وفاة 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليعود المنحني إلى الارتفاع .

