الإمارات.. الطيران المدني يُعلق دخول القادمين من 4 دول آسيوية

علقت دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال قرار “الهيئة العامة للطيران المدني” تعليق دخول المسافرين القادمين من “بنجلاديش، باكستان، نيبال، وسيريلانكا” على جميع الرحلات.

هذا وسيطبق القرار في الإمارات على الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية، وكذلك ركاب الترانزيت القادمون منها.

ويتم تطبيق القرار بحسب “العين الإخبارية” اعتبارا من الساعة 23:59 من الأربعاء 12 مايو 2021 باستثناء رحلات الترانزيت القادمة للدولة والمتجهة إلى هذه الدول.

ويشمل ذلك تعليق دخول المسافرين المتواجدين في بنجلاديش وباكستان ونيبال وسريلانكا خلال فترة 14 يوما، قبل قدومهم إلى الإمارات، وذلك مع استمرار تسيير الرحلات.

وأهابت هيئة الطيران المدني الإمتاراتية، جميع المسافرين المتأثرين بالقرار ضرورة المتابعة والتواصل مع شركات الطيران المرتبطين معها.

بهدف تعديل وجدولة رحلاتهم، من أجل ضمان عودتهم سالمين إلى وجهاتهم النهائية دون أي تأخير أو التزامات أخرى.

وكان طيران الإمارات قد أطلق جسراً جوياً إنسانياً بين دبي والهند لنقل المواد الطبية والإغاثية العاجلة وذلك لدعم جهود الهند في معركتها ضد فيروس كورونا.

حيث ستقدم طيران الإمارات سعة شحن مجانا “حسب توفرها” على جميع رحلاتها من دبي إلى 9 مدن في الهند لمساعدة المنظمات غير الحكومية الدولية على توصيل إمدادات الإغاثة بسرعة إلى حيث تمسُّ الحاجة إليها.

وقد نقلت الإمارات للشحن الجوي خلال الأسابيع القليلة الماضية أدوية ومعدات طبية على رحلات الشحن المنتظمة والعارضة “تشارتر” إلى الهند.

كذلك تشكل مبادرة الجسر الجوي الأخيرة تعزيزا للدعم الذي تقدمه طيران الإمارات للهند ولجهود المنظمات غير الحكومية.

وفي ذات السياق، أصدرت الحكومة الإمارتية ، أمس الأحد ، قرارات جديدة من شأنها مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد خلال فترة عيد الفطر السعيد .

حيث نشرت الهيئة الوطنية الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بياناً أوضحت فيه الإجراءات الجديدة التي ستطبقها السلطات في عيد الفطر ، و هي :

تجنب الزيارات والتجمعات العائلية ، واقتصارها فقط على أفراد العائلة الواحدة التي تسكن المنزل نفسه ، و الحرص على ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الجسدي .

و بالنسبة للتهاني يفضل تقديمها للأقارب والأصدقاء عبر قنوات التواصل الإلكترونية .

إضافة إلى الامتناع عن تبادل الهدايا والأطعمة بين الجيران ، و عدم توزيع العيدية على الأطفال، أو حتى صرفها من المصارف، وتداولها بين الأفراد خلال هذه الفترة، واستخدام البدائل الإلكترونية لذلك ، وفقأً لروسيا اليوم .

The post الإمارات.. الطيران المدني يُعلق دخول القادمين من 4 دول آسيوية appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ