المعتكفين ينضفون المسجد الأقصى عقب انسحاب القوات الإسرائيلية

شرع المعتكفين داخل المسجد الأقصى بتنظيف ساحات المسجد بعد انسحاب القوات الإسرائيلية، عقب مواجهات عنيفة امس الاثنين، بين الفلسطينيين المرابطين داخله والقوات الإسرائيلية.

٠وكانت القوات الإسرائيلية استخدمت القنابل المسيلة للدموع والصوتية وأطلقت عيارات مطاطية تجاه الفلسطينيين، كما قامت بمصادرة مفاتيح المسجد الأقصى من حراس الأوقاف الإسلامية.

هذا وطالبت وزارة الخارجية في فلسطين بعقد اجتماع لجامعة الدول العربية ، على مستوى وزراء الخارجية و ليس المندوبين ، للنظر في الأحداث الأخيرة في القدس .

حيث نقلت الأناضول عن أحمد الديك ، مساعد وزير الخارية في فلسطين ، قوله أن الاجتماع طُلب عقده من الأمانة العامة للجامعة بعد التشاور مع الأردن و قطر .

و أوضح الديك ” أنهم لم يتلقوا ردا حتى الساعة على طلبهم بخصوص الاجتماع على المستوى الوزاري ” ، و الذي يهدف إلى ” الخروج بقرارات من شأنها ردع إسرائيل ووقف كل أشكال الانتهاكات” .

و بين أنه من المقرر أن يتم عقد جلسة يوم غد الاثنين على نطاق المندوبين ، ولكن الأوضاع المتصاعدة في القدس و أحداث الأقصى و الشيخ جراح تتطلب اجتماع وزاري .

هذا و تمارس قوات الاحتلال أبشع أساليب التهجير و الاستيطان ، إذ أنها تقوم بإخراج أبناء حي الشيخ جراح من منازلهم و تسليمها لمستوطنين صهاينة ، إضافة إلى الاعتداء على المصلين في المسجد الأقصى .

و من جانبه أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن تهجير السكان من حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية يُمثل جريمة مكتملة الأركان ، محذراً من اشتعال الموقف في «الأراضي المحتلة» خصوصاً في القدس.

وطالب أبو الغيط المجتمع الدولي بـ«التدخل لمنع هذا الإجراء الذي ينتهك أبسط حقوق الإنسان الفلسطيني ويُرسخ نظاماً للفصل العنصري في الأراضي المحتلة لأنها جريمة مكتملة الأركان ».

وأشار مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان صحافي ، إلى أن «التهجير، الذي يستهدف نحو 28 منزلاً يقطنها نحو 500 نسمة من العائلات الفلسطينية، يجري في إطار مخطط مستمر لتهويد القدس الشرقية، وبخاصة الأحياء القريبة من البلدة القديمة، ولتفريغ هذه الأحياء من الوجود الفلسطيني».

ونقل المصدر عن أبو الغيط قوله إن «الفلسطينيين يدفعون ثمن التنافس بين اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل.

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