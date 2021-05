أسرة لجين الهذلول تعلن استدعاءها لدى الداخلية السعودية

أعلن أسرة الناشطة السعودية لجين الهذلول، أن المباحث السعودية استدعت لجين للتوقيع على “أمر إبلاغ” بقرار المحكمة العليا.

حيث غرد شقيقتها علياء الهذلول، عبر حساباتهم، على موقع تويتر، إن “المباحث استدعت لجين قبل قليل لأسباب غير معروفة. يبدو أنها محاولة من أجل إسكاتها”، على حد تعبيرها.

في تغريدة أخرى لعلياء في قالت أن “المباحث طلبت من لجين التوقيع على أمر إبلاغ بقرار المحكمة العليا المؤيد لحكم محكمة استئناف المتخصصة”. وأضافت: “إذا كنت لا تزال تؤمن باستقلالية النظام القضائي السعودي، فلماذا تم إبلاغها بحكم قضائي من جهة أمنية؟”.

وفي وقت سابق، قالت شقيقة الناشطة السعودية لجين الهذلول، أن شركة غوغل أرسلت إشعارا لشقيقتها يحذرها من محاولة لسرقة كلمة المرور الخاصة ببريدها الالكتروني.

وفي تغريدة نشرتها لينا الهذلول على تويتر مرفقة بصورة يظهر فيها التحذير من شركة غوغل، قالت: “حذرت Gmail لجين بأن محاولة لسرقة كلمة مرور ايميلها تمت من قبل أطراف مدعومين من حكومة !!

وقبل أيام، حضرت الناشطة السعودية لجين الهذلول جلسة محكمة الاستئناف، وذلك للاعتراض على تفسير التهم والإدانة المبنية عليها ولطلب رفع حظر السفر عنها.

من جانبها غردت شقيقة لجين الهذلول على صفحتها على تويتر لتكشف تفاصيل ما دار في جلسة الاستئناف، حيث غردت قائلة: “ظهرت لجين اليوم في المحكمة في جلسة الاستئناف ضد الحكم الصادر بحقها”.

وأضافت الهذلول في تغريدتها: “دعا الادعاء العام إلى زيادة مدة الحكم وسأل القاضي لجين عما إذا كانت نادمة على ما فعلته، فأجابت بأنها لم ترتكب أي جريمة”، حسب قولها.

وكانت شقيقة الناشطة السعودية لجين الهذلول قد أعلنت الأسبوع الماضي أن أختها ستدخل قاعة محكمة الاستئناف المتخصصة يوم 2 مارس/آذار المقبل.

وغردت علياء شقيقة لجين الهذلول على صفحتها على تويتر قائلة: “يوم الثلاثاء 2مارس، ستدخل لجين قاعة محكمة الاستئناف المتخصصة من باب الأحرار.. مطالبها هو الاعتراض على تفسير التهم والإدانة المبنية عليه وكذلك طلب رفع حظر السفر عنها وعن جميع أفراد العائلة..”

وتابعت علياء في تغريدتها موضحة مطالبها قائلة: “وأنا اطالب برد الاعتبار للجين وتعويضها عن التعذيب الذي حصل لها وتشويه سمعتها”.

وعقب خروجها من السجن، قبل أيام، نشرت الناشطة السعودية لجين الهذلول، أول تغريدة لها على تويتر بعد خروجها من السجون السعودية بعد اعتقالها منذ عام 2018.

وجاء في التغريدة التي نشرتها الهذلول على تويتر: “أعود بقلب ملييء بالامتنان، لكنه مصاب بكدمات من 1001 خيبة أمل”.

والرقم 1001 هو عدد الأيام التي أمضتها لجين في داخل السجون السعودية منذ اعتقالها في 2018.

