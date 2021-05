بالفيديو: الشعيبي تتصدر التريند بعد السخرية من طريقة رقصها

تصدرت الممثلة الكويتية ​هيا الشعيبي​، التريند بعد ظهورها وهي ترقص في مقطع دعائي باللباس الصيني شاركته في صفحتها على موقع “إنستغرام”، وتم تداوله بطريقة ساخره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

https://www.instagram.com/p/COiw9S_jSNQ/?igshid=h0ka9727a2pj

حيث تسببت حركات هيا السريعه ورقصها خلال الإعلان، للفت أنظار الكثيرين، الأمر الذي أثار كذلك تعاطف البعض معها بسبب موافقتها على الإعلان بعد استبعادها عن الأعمال الفنية خلال هذا العام.

ويشار إلى أن الشعيبي شاركت ببطولة مسلسل “​بناية هب الريح​” الذي يعرض في رمضان والذي يجمع عددًا من الممثلين العرب، أبرزهم الممثل السوري ​عباس النوري​، اندريه سكاف غادة بشور مروى الأطرش روعة ياسين، وإخراج محمود الدوايمة.

وفي وقت سابق، تعرض منزل الفنانة هيا الشعيبي ، لحريق مروّع كاد أن يفقدها حياتها وابنتها.

وكانت الممثلة الكويتية على وشك أن تفقد حياتها لتنقذ ابنتها من النيران أصابت رجليها وجعلها لا تستطيع المشي، جرّاء الحريق.

وفي فيديو نشرته الممثلة هيا الشعيبي على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيه: “تخيلوا البارحة البيت كان كله نار قايدة فيه وأنا أطفي وألطم وأصرخ وخايفة تروح مني بنتي.. ما قادرة أوصف لكم رميت نفسي بالنار وقولت أفدي بنتي (الأم المنقذة) الحمدلله ولما تشفون شيء أذكروا الله قولوا ماشاء الله، وما في أحلى من ذكر الله”.

وظهرت ابنة الممثلة الكويتية بالفيديو، وهي جالسة على مقعد وغير قادرة على الحركة.

وأشارت الشعيبي، إلى أن زوجها يحمل ابنتهما لأنها لا تستطيع السير، لأنه رجليها الاثنتين محروقتين”، مضيفة: “طبعا هذا قضاء ربي وأنا ما أعترض على قضاء ربي وبيقلك سوى الخير وارمي في البحر. وأنا لو مو زينة ولا طيبة كانت راحت بنتي”.

هيا الشعيبي تطرد سائقها الخاص بسبب التحرش

وفي سياق آخر، طردت الممثلة الكويتية ​هيا الشعيبي​ مؤخراً، سائقها الخاص الذي كان يعمل عندها منذ 12 عاماً، بسبب تحرشه بالخادمات اللواتي يعملن لديها وعدة أسباب أخري.

حيث شاركت الشعيبي مقطع فيديو عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي أكدت فيه صبرها علي السائق كثيراً وكانت تنصحه بإستمرار قائلةً له “يا نظام اعقل” بدون فائدة، ولم تعد تتحمل أخطاءه وتصرفاته الخاطئة ومنها التدخين في السيارة أمام أبنائها

