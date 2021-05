نتنياهو يؤكد مساندته الشرطة الإسرائيلية في القدس

أكد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساندته أفراد الشرطة الإسرائيلية والأجهزة الأمنية في التعامل مع الصراع الدائر حول القدس.

حيث قال نتنياهو :”إن ما يحصل في القدس ليس جديدا بل يدور منذ مئات السنين”، كما إتهم وسائل الإعلام العالمية بنقل هذه الأحداث بصورة خاطئة.

كما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال المراسم الرسمية التي أقيمت في جبل هرتسل إحياء لذكرى اليهود الإثيوبيين الذين هلكوا في طريقهم إلى إسرائيل: “إنه يدور حاليا صراع حول قلب القدس. إنه ليس بصراع جديد، وإنما هو عبارة عن صراع يدور ما بين عدم التسامح والتسامح، وبين العنف المعربد والنظام والقانون”

وتابع:”إن هذا الصراع ليس جديا كونه يدور حول القدس وقلب القدس منذ مئات السنين، منذ صعود الديانات السماوية الثلاث”.

وأضاف:”إنه في بعض الأحيان كانت الهيمنة لطرف واحد بادر إلى استبعاد الطرفين الآخرين، وفي أحيان أخرى تبدلت الأدوار بين الأطراف، لكن الشيء نفسه تكرر. يمكن الجزم أنه وعلى مر تاريخ مدينة القدس الطويل، لم نشهد مثل هذه الفترة الطويلة من الاستقرار والأمان حيث يتم السعي لضمان حرية العبادة والتسامح لجميع، إلا تحت السيادة الإسرائيلية منذ عام 1967.”

وأردف:”ليست مهمة نستطيع إنجازها دون الاضطرار بين الفينة والأخرى لمواجهة تلك القوى التي تتصرف بعدم التسامح والمعنية بسلب حقوقنا أولا لكن ليس الحقوق الخاصة بنا فحسب، في جبل الهيكل (الاسم الذي يطلقه اليهود على المسجد الأقصى) وفي غيره من الأماكن المقدسة”.

كما أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه يضمن حقوق الجميع قائلاً:”يحتم ذلك أحيانا الصمود والوقوف الثابت على غرار ما يقوم به حاليا أفراد الشرطة الإسرائيلية وأجهزتنا الأمنية، نحن نساندهم في هذا الصراع العادل، رغم أن وسائل الإعلام العالمية تنقل هذه الأحداث بصورة خاطئة، ومجانبة للصواب ومضللة، إن الحقيقة سوف تنتصر لكن يتعين علينا مواصلة المجاهرة بها دائما”، وفقاً لما ذكر في موقع روسيا اليوم.

وكانت القوات الإسرائيلية استخدمت القنابل المسيلة للدموع والصوتية وأطلقت عيارات مطاطية تجاه الفلسطينيين، كما قامت بمصادرة مفاتيح المسجد الأقصى من حراس الأوقاف الإسلامية.

هذا وطالبت وزارة الخارجية في فلسطين بعقد اجتماع لجامعة الدول العربية، للنظر في الأحداث الأخيرة في القدس .

