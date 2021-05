رئيس مجاس السيادة السوداني يختتم زيارته للإمارات

اختتم عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة في السودان، زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة التي استغرقت يومين.

وعاد رئيس مجلس السيادة إلى الخرطوم صباح اليوم، وكان في استقباله بمطار الخرطوم الدولي الفريق الركن محمد الغالي على يوسف الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي، وفقاً لـ“سونا”.

ومن جهته قال وزير رئاسة مجلس الوزراء، خالد عمر يوسف، الذي رافق البرهان في الزياة إلى الإمارات.

قال أن الزيارة جاءت بدعوة كريمة من ولي العهد، الشيخ من بن زايد، لافتاً إلأى أن الزيارة كانت مثمرة وناجحة، حيث أنها بحثت العديد من العلاقات الثنائية بين البلدين.

مشيراً إلي أن السودان والإمارات تطرقا للقضايا الإقليمية التي تهم البلدين من أجل مصلحة الشعبين الصديقين.

كما كشف الوزير السوداني إلي أن الجانبين ناقشا ملف استيراد السودان للمشتقات النفطية، وأن هناك اتفاقات تم التوصل لها، سيتم تحويلها لوزارة الطاقة بغرض بحثها مع الجانب الإماراتي.

في سياق آخر، طالب الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الولايات المتحدة الأمريكية بمساندة الحكومة الإنتقالية في العبور في الفترة الانتقالية.

جاء ذلك خلال لقاء البرهان بمبعوث الرئيس بايدن لمنطقة القرن الأفريقي، جيفري فليتمان بالقصر الرئاسي بالخرطوم، لبحث سبل تعزيز العلاقات المشتركة بين السودان والولايات المتحدة.

كما وبحث الطرفان القضايا الكبيرة التي تحتاج إلى تنسيق دولي وإقليمي من أجل المحافظة على الأمن والسلم الدوليين، هذا ورحب البرهان بتعيين فليتمان مبعوثا خاصا للرئيس الأمريكي.

ومن جهته أثني المبعوث الأمريكي الجهود المبذولة من قبل الحكومة الانتقالية، وطلب المساعدة من السودان على انجاح مهمته الجديدة بمنطقة القرن الأفريقي، بحسب موقع صحيفة السوداني.

وفي وقت سابق، مطلع الشهر الجاري، طالب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، بإيقاف التناحر بين قوى الثورة.

كما أكد رئيس مجلس السيادة تمسك المكون العسكري في الحكومة الإنتقالية بالشراكة مع قوى الحرية والتغيير وأطراف السلام، بحسب “المشهد السوداني”.

هذا وقد قال البرهان: “المكون العسكري يعض بالنواجذ على الشراكة مع قوى الحرية والتغيير ومصمم على إنجاز مهام الفترة الانتقالية”.

مضيفاً “يجب أن ننقل السودان نقلة حقيقية، نعلم أن ذلك ربما كلفنا أرواحنا لكن لا بد من إنجازه، نريد إعادة السودان كدولة رائدة في الإقليم والمنطقة”.

وزاد قائلاً : “التناحر بين قوى الثورة يجب أن يتوقف لأن الفترة الانتقالية لا تحتمل، يجب أن تتوحد قوى الثورة”.

مشيراً إلى أن الحكومة ليست رهينة لأي تبعية أو حلف، وإنما تقوم بواجبها الدستوري.

The post رئيس مجاس السيادة السوداني يختتم زيارته للإمارات appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ