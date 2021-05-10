سوريا.. طائرات إسرائيلية تقصف بلدة حضر شمالي القنيطرة

قصفت طائرات إسرائيلية محيط بلدة حضر الواقعة في جبل الشيخ شمالي القنيطرة، حسب وسائل الإعلام السورية الرسمية، وهو القصف الإسرائيلي الـ11 منذ بداية العام الحالي.

وأفاد مراسل عنب بلدي في القنيطرة اليوم، الاثنين 10 من أيار، أنه سمع صوت قصف في المنطقة، خلال وجود طيران حربي واستطلاع إسرائيلي.

وذكرت قناة “الإخبارية السورية” الرسمية، عبر صفحتها في “فيس بوك”، أن مروحية إسرائيلية استهدفت منزلًا في موقع عين التينة غربي بلدة حضر، ما أدى إلى إصابة مدني.

وتعتبر بلدة حضر من أهم البلدات التي يوجد فيها نفوذ لـ”حزب الله” اللبناني وإيران، حسب مراسل عنب بلدي.

ولم يعلّق الجيش الإسرائيلي على القصف حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.

وتصاعدت وتيرة الاستهدافات بغارات إسرائيلية استهدفت عادة محيط دمشق منذ مطلع العام الحالي.

وكانت إسرائيل استهدفت خلال الشهر الحالي الأراضي السورية مرتين، إذ شنت طائرات إسرائيلية غارات جوية على مواقع للنظام السوري في مناطق الحفة باللاذقية ومصياف غربي محافظة حماة الأربعاء الماضي.

وأدى الاستهداف إلى مقتل مدني وإصابة ستة آخرين، بينهم طفل ووالدته، إضافة إلى خسائر مادية في منشأة مدنية لصناعة المواد البلاستيكية، حسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

تبعه استهداف مروحية إسرائيلية إحدى مناطق القنيطرة دون وقوع خسائر، حسب “سانا”، التي لم توضح تفاصيل الهجوم.

وفي 22 من نيسان الماضي، أعلنت القوات الإسرائيلية عن شنها هجومًا على بطاريات صواريخ في الأراضي السورية ردًا على سقوط صاروخ في منطقة النقب كان متجهًا إلى مفاعل “ديمونة” النووي، مصدره الجولان المحتل دون أن يتسبب بأي أضرار.

وبحسب التقرير السنوي للجيش الإسرائيلي، فإنه نفذ 50 غارة جوية على أهداف في سوريا خلال العام 2020.