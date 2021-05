إيران تؤكد رسميا إجراء محادثات مع السعودية

أكدت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إن محادثات بين الجمهورية الإسلامية والمملكة العربية السعودية أجريت بالفعل أخيرا في بغداد، وذلك في أول تأكيد رسمي من طهران لانعقاد تلك المحادثات.

حيث نقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية عن سعيد خطيب زاده المتحدث باسم الوزارة القول إن “الغرض من المحادثات الإيرانية السعودية كان مناقشة العلاقات الثنائية والإقليمية”.

كما عبّرت الخارجية الإيرانية عن أملها التوصل إلى تفاهم حقيقي مع السعودية بشأن العلاقة الثنائية والتطورات الإقليمية وحلّ الخلافات، إلا أنها ربطت نجاح تلك المحادثات وتقدمها بتغيير الرياض سياساتها ولهجتها تجاه طهران.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح كشف أخيرا عن أن بلاده استضافت أكثر من جولة محادثات بين السعودية وإيران، وذلك بعد أسابيع من تسريبات إعلامية غربية بشأنها توالت على إثرها تصريحات من مسؤولي البلدين حملت إشارات إيجابية بإمكان انعقاد مثل تلك المحادثات لكن دون تأكيد رسمي لحصولها.

والعلاقات بين إيران والسعودية مقطوعة منذ مطلع عام 2016، وتأتي المحادثات بين الجانبين في وقت يأمل فيه دبلوماسيون أن تسهم في تهدئة التوتر بالمنطقة.

وفي وقت سابق ,كشف الرئيس العراقي برهم صالح لأول مرة عن استضافة بلاده لمحادثات مباشرة بين السعودية وإيران، بعد انقطاع العلاقة بين الرياض وطهران لسنوات.

حيث أقر برهم صالح -في مقابلة أجرتها معه مؤسسة الأبحاث “بيروت إنستيتيوت” (Beirut Institute) وبثت على الإنترنت- إن العراق استضاف أكثر من جولة من المحادثات بين السعودية وإيران خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن هذه الحوارات تصب في مصلحة جميع من في المنطقة، وأنها مهمة لإقناع الأطراف المختلفة بإيجاد حلول لمشاكلهم.

مضيفا أنه يثمن المبادرة السعودية لإحلال السلام في اليمن، رافضا إعطاء أي تفاصيل فيما إذا كانت هناك لقاءات أخرى ستجري بين الرياض وطهران.

