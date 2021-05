معالجة مشاكل التحويلات البنكية بين السودان والإمارات

أعلنت دولة الإمارات عن تذليل أي عقبات أمام التحويلات البنكية مع السودان بعد عيد الفطر المبارك.

وقال وزير رئاسة مجلس الوزراء السوداني خالد عمر يوسف في تصريحات صحفية اليوم الأثنين، إن زيارة الوفد السوداني لدولة الإمارات برئاسة الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، جاءت بدعوة كريمة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ووصف زيارة وفد جمهورية السودان لدولة الإمارات بالمثمرة والناجحة في جانب العلاقات الثنائية بين الخرطوم وأبوظبي، حسبما أفادت (العين الإخبارية).

وأوضح الوزير أن المباحثات بين الجانبين تطرقت إلى مسألة التحويلات البنكية وتعثرها بين السودان والإمارات، مؤكدا أن الجانب الإماراتي وعد بتذليل العقبات وتنظيم زيارة تفصيلية لمحافظ البنك المركزي بالسودان عقب عيد الفطر المبارك للعمل على إزالة العقبات في هذا الجانب.

وأضاف وزير رئاسة مجلس الوزراء السوداني أن الجانبين بحثا أيضا ملف استيراد السودان للمشتقات النفطية، حيث توصلا لاتفاقات مبدئية سيتم تحويلها لوزارة الطاقة السودانية بغرض بحثها مع الجانب الإماراتي.

وتابع: “السودان والإمارات تطرقا أيضا للقضايا الإقليمية التي تهم البلدين من أجل مصلحة الشعبين الصديقين”.

وذكر الوزير خالد أن اللقاء تناول قضية سد النهضة وتطورات الحدود الشرقية بين السودان وإثيوبيا.. مؤكدا بأن السودان نقل لدولة الإمارات موقفه الواضح في الاتفاق الذي حسم المسألة منذ العام ١٩٧٢.

وقال: “نقلنا لدولة الإمارات موقف السودان الثابت في سد النهضة.. بأن يتم حل الملف بالتفاوض ليعود بالنفع لمصلحة الدول الثلاث السودان ومصر وإثيوبيا”

وأشار الوزير إلى أن الجانب السوداني نقل موقفه حول أهمية الوصول لاتفاق ملزم فيما يلي مرحلة ملء وتشغيل سد النهضة.

واختتم عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة في السودان، زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة التي استغرقت يومين.

وعاد رئيس مجلس السيادة إلى الخرطوم صباح اليوم، وكان في استقباله بمطار الخرطوم الدولي الفريق الركن محمد الغالي على يوسف الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي، وفقاً لـ“سونا”.

ومن جهته قال وزير رئاسة مجلس الوزراء، خالد عمر يوسف، الذي رافق البرهان في الزياة إلى الإمارات.

قال أن الزيارة جاءت بدعوة كريمة من ولي العهد، الشيخ من بن زايد، لافتاً إلأى أن الزيارة كانت مثمرة وناجحة، حيث أنها بحثت العديد من العلاقات الثنائية بين البلدين.

