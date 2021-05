منظمة العفو الدولية تدعو إلى محاسبة إسرائيل بسبب العنف المفرط

علَّقت منظمة العفو الدولية اليوم الاثنين، على ما شهدته من تجاوزات واستخدام للقوة المفرطة من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في القدس.

ووجهت منظمة العفو الدولية دعوة للسلطات الإسرائيلية، من أجل إيقاف العنف والاستخدام المفرط للقوة، والانتهاكات التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح.

جاء ذلك في تغريدة كتبتها منظمة العفو الدولية عبر حسابها على تويتر، قائلة: “‏يجب أن تضع ‎إسرائيل حدًا لاستخدام القوة غير القانونية ولعمليات الإخلاء القسري بحق الفلسطينيين. ويجب على المجتمع الدولي محاسبة إسرائيل”.

أوقفوا الانتهاكات التي تُرتكب في القدس الشرقية المحتلة. شهدت منظمة العفو الدولية @AmnestyAR من خلال تواجدها على الأرض استخدام القوة المفرطة على أيدي القوات الإسرائيلية ضد المحتجين والمارة. pic.twitter.com/RzSQL0TBuz — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) May 10, 2021

عسى أن تكون مطالب منظمة العفو الدولية الخطوة الأولى على طريق التحرك الجدي البعيد الشجب والندب والتنديد والاستنكار الذي تعتمده الدول العربية والغربية لحل المعاناة الفلسطينية التي طال أمدها.

الجدير بالذكر أن الهلال الأحمر الفلسطيني في آخر إحصائية لعدد الجرحى من المواجهات بين الشباب الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، قالت بأن هناك أكثر من 300 إصابة معظمها في المسجد الأقصى.

في حين أشار المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إلى أن طواقم الهلال الأحمر تتعرض لانتهاكات من قبل القوات الإسرائيلية، وقال بأنهم منعوا من الوصول إلى المصابين في الباحات، كما تم منع سيارة الإسعاف من الوصول إلى منطقة باب الأسباط، وأكد وقوع اعتداءات مباشرة على عناصر الهلال.

وكانت قد أعطت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في فلسطين، مهلة للقوات الإسرائيلية للانسحاب من المسجد الأقصى وحذرت إسرائيل على لسان الناطق باسمها، أبو عبيدة، من العواقب.

إذ صرَّح أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، اليوم الاثنين، أن: “قيادة المقاومة في الغرفة المشتركة تمنح الاحتلال مهلة حتى الساعة السادسة من مساء اليوم لسحب جنوده ومغتصبيه من المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح، والإفراج عن كافة المعتقلين خلال هبة القدس الأخيرة، وإلا فقد أعذر من أنذر”.

كما دعت حركة الجهاد الإسلامي، إلى إعلان النفير العام والغضب في جميع أنحاء فلسطين ومخيمات اللجوء والشتات، دعماً لما أسمته “انتفاضة رمضان”.

وقد تجددت المواجهات، اليوم الاثنين، بعد أن تصدى مئات الفلسطينيين المعتكفين في المسجد في العشر الأواخر من شهر رمضان لمنع المستوطنين من الدخول إليه إذ تحيي إسرائيل الاثنين ذكرى “يوم توحيد القدس”، أي احتلالها للقدس الشرقية في 1967.

وشهدت باحات المسجد الأسبوع الماضي اشتباكات عنيفة أسفرت عن سقوط أكثر من 200 جريح، أشعل فتيلها بحسب الشرطة الإسرائيلية إلقاء شبان فلسطينيين حجارة وزجاجات فارغة على عناصرها، في حين اتّهم شبّان فلسطينيون قوات الأمن الإسرائيلية بأنّها هي من بادر إلى الاعتداء على مجموعة منهم عند مدخل الأقصى.

وفي الأثناء، يبحث مجلس الأمن الدولي اليوم في جلسة خاصة، التوترات المتصاعدة في القدس الشرقية بشأن المسجد الأقصى،

ويأتي ذلك فيما أعربت الولايات المتحدة عن قلقها تجاه الخطط الإسرائيلية لطرد عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح

