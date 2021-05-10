مشاهير عرب وأجانب يعلنون دعمهم وتضامنهم للقدس والشعب الفلسطيني

أعرب فنانون ومشاهير ورياضيون عرب وأجانب عن تضامنهم ودعمهم للقدس والمسجد الأقصى ونضال الشعب الفلسطيني، منددين بالإخلاء القسري لمنازل أهالي حي الشيخ جراح.

ونشر المشاهير صورا ومقاطع فيديو عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي وتفاعلوا مع وسوم تدعم الفلسطينيين، أشهرها وسم #انقذوا_حي_الشيخ_جراح.

حيث أعرب نجم كرة القدم المصري الشهير محمد أبو تريكة عن دعمه للفلسطينيين، ووجه لهم تحية في بداية أحد البرامج على قناة “بي إن سبورتس” (beINSPORTS) الرياضية، ودعا لهم بالثبات والنصر على الاحتلال الإسرائيلي.

وكذلك نشر النجم المصري محمد هنيدي العديد من المنشورات عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، للتنديد بما يتعرض له أهالي حي الشيخ جراح من تهجير قسري، ودعا إلى ضرورة التضامن معهم والتحدث عنهم في ظل سكوت العالم وتجاهله لقضيتهم.

وكتبت المغنية اللبنانية إليسا في تغريدة عبر تويتر “يجب ألا يقف أي أحد على الحياد بالقضايا الأساسية التي تتعلق بالقيم”، واستنكرت ما يحدث لأهالي القدس وسط تجاهل قادة العالم لما يتعرضون له.

ومن جهته كتب الفنان المصري أحمد مكي عبر حسابه بموقع فيسبوك “القدس عاصمة فلسطين (الأبدية) رغما عن أنوفهم”، ودعا لأهالي القدس بالنصر على “الإرهاب الصهيوني الغاشم”.

وغرد المغني السوري ناصيف زيتون بصورة في وسم #انقذوا_حي_الشيخ_جراح وكتب “أهلنا وناسنا وأحبابنا في فلسطين، الله ينصركم ويكون معكم”.

بالاضافة إلى الشيف التركي الشهير بوراك الذي غرد بصورة مصلى قبة الصخرة وكتب “لست وحدك أبدا”,ونشر مقطع فيديو أعرب فيه عن حزنه لما يحدث في القدس، وقال باللغة العربية “قلبي وروحي فداء للقدس”، ثم استشهد بآية من القرآن الكريم لمؤازرته الفلسطينيين، قائلا “لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا”.

مشاهير أجانب

كذلك أعلنت المغنية البريطانية دو اليبا عن تضامنها مع أهالي حي الشيخ جراح، وشاركت عبر قصص موقع إنستغرام بصورة مرفق بها وسم “أنقذوا الشيخ جراح”.

وبعد ساعات، نشرت دوا ليبا عبر حسابها الذي يتابعه حوالي 66 مليون شخص، منشورا جديدا لتأكيد دعمها للفلسطينيين يحمل عنوان “ماذا يحدث في الشيخ جراح؟”، وطلبت من متابعيها النقر على منشور آخر يحكي قصة العائلات الفلسطينية المعرضة لخطر الطرد.

وكتبت “هذه أرواح ومنازل أبرياء، يحتاج العالم أن يتدخل ويضع حدا لهذا، يجب إنهاء التطهير العرقي”.

ونشر المغني البريطاني وعضو فرقة الروك “بينك فلويد” روجر ووترز، أيضا مقطع فيديو عبر حسابه بتويتر، للتنديد بأعمال العنف التي ترتكبها إسرائيل في القدس.

حيث وصف ووترز عملية إجلاء العائلات الفلسطينية بأنها تشبه “ممارسات الإبادة الجماعية“، وهاجم الرئيس الأميركي جو بايدن بسبب دعمه لإسرائيل، وقال “ما هو شعورك يا جو أن تكون في منزلك ثم يأتي بعض الأشخاص القذرين ليستولوا عليه”.

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