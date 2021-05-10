سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الاثنين

قفز سعر الدولار في السودان، اليوم الإثنين 10 مايو 2021، لدى البنك المركزي مع قرب عيد الفطر، واستقر لدى السوق الموازية (السوداء).

وزاد سعر الدولار لدى بنك السودان المركزي إلى 402.03 جنيه للشراء و404.04 جنيه للبيع، مقابل 400.21 جنيه للشراء و402.21 جنيه للبيع، أمس.

واستمر بنك السودان المركزي في زيادة تدريجية لسعر الدولار الأسبوع المنقضي، لتتبعه البنوك، حيث بلغت الزيادة حتى الآن أكثر من 25 جنيهاً اعتباراً من 21 فبراير/شباط الماضي، حينما أعلن توحيد سعر الصرف عند 375 جنيها للدولار.

واستقر سعر الدولار في السوق الموازية غير الرسمية “السوداء” عند 405 جنيهات.

وقفز سعر اليورو الأوروبي لدى بنك السودان المركزي إلى 488.98 جنيه للشراء و491.42 جنيه للبيع، مقابل 480.19 جنيه للشراء، و482.60 جنيه للبيع، أمس.

فيما استقر سعر اليورو الأوروبي لدى السوق السودانية الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 480 جنيها.

وزاد سعر الجنيه الإسترليني في بنك السودان المركزي إلى 562.37 جنيه للشراء و565.18 جنيه للبيع، مقابل 556 جنيها للشراء و558.78 جنيه للبيع، أمس. واستقر سعره لدى السوق الموازية عند مستوى 545 جنيها.

وزاد سعر الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي إلى 107.26 جنيه للشراء و107.79 جنيه للبيع، مقابل 106.77 جنيه للشراء، و107.30 جنيه للبيع، أمس.

فيما جاء سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) مستقرا عند 107 جنيهات.

وعلى شاشات بنك السودان المركزي زاد سعر الدرهم الإماراتي إلى 109.46 درهم للشراء و110.01 درهم للبيع، مقابل 108.96 جنيه للشراء و109.51 جنيه للبيع، أمس فيما جاء سعره لدى السوق الموازية عند 108 جنيهات.

وزاد سعر الدينار الكويتي لدى بنك السودان المركزي إلى 1327.29 جنيه للشراء و1333.93 جنيه للبيع، مقابل 1321.27 جنيه للشراء و1327.87 جنيه للبيع، أمس.

المراجعة

وقال جبريل إبراهيم، وزير المالية السوداني، الجمعة، إن بلاده اجتازت المراجعة الثانية لصندوق النقد الدولي، في خطوة صوب تخفيف الدين.

وأضاف إبراهيم على “تويتر” أن اجتياز المراجعة الثانية يمهد لقبول السودان ضمن مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وهي خطوة “من المأمول أن تسفر عن خفض كبير لدين (السودان) فضلا عن خطوط ائتمان جديدة”.

ومن المتوقع أن يصل السودان في يونيو/حزيران إلى “نقطة القرار” فيما يتعلق بأهليته لمبادرة خفض الدين وذلك مع انتهاء برنامج إصلاح اقتصادي يستغرق عاما بإشراف صندوق النقد

وبعد مؤتمر تستضيفه باريس هذا الشهر للنهوض بالاستثمار وتخفيف الديون ويسعى البلد إلى تخفيف أعباء ديون خارجية لا تقل عن 50 مليار دولار، أغلبها ثنائية.