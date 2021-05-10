كافاني باقٍ مع مانشستر يونايتد حتى صيف العام 2022

أكد تقرير صحفي، اليوم الأثنين، أن مانشستر يونايتد، بات على أعتاب الإعلان عن تمديد تعاقده مع الأوروجواياني إدينسون كافاني، مهاجم الفريق.

وذكر فابريزيو رومانو، الصحفي الإيطالي الشهير بشبكة “سكاي سبورت إيطاليا”، أن كافاني وقع على عقود تمديد تعاقده مع مانشستر يونايتد، حيث أنهى الطرفان جميع الأمور بعدما وافق كافاني على البقاء في مانشستر.

وأضاف أن “كافاني وافق على تمديد عقده بعدما أقنعه سولسكاير المدير الفني لليونايتد، وإدارة مانشستر بالبقاء”، حسبما أفاد (كووورة العربي).

وتابع أن المهاجم الأوروجواياني، مدد عقده لموسم آخر إضافي لينتهي في صيف 2022 المقبل، مشيرًا إلى أن الإعلان الرسمي عن الصفقة سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة.

على صعيد متصل رشحت العديد من الأنباء خلال الآونة الأخيرة متعلقة برغبة مانشستر يونايتد للتعاقد مع مدافع نادي ريال مدريد سيرجيو راموس في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

إلا أن أنباء خرجت بوقت سابق لتنفي الأمر وتؤكد أن الدولي الإسباني لم يكن في الأساس ضمن حسابات النادي الإنجليزي، وفقًا لموقع (جول العربي).

ومع قرب نهاية عقد راموس مع النادي الملكي فور انتهاء الموسم الجاري، تحدثت الكثير من الصحف بأن صخرة الدفاع لن يجدد تعاقده مع ريال مدريد، بسبب عدم الاتفاق على قيمة الراتب.

آخر الأنباء تحدثت عن ثمة اتفاق بين مانشستر يونايتد واللاعب راموس على التعاقد معه مجانًا الصيف المقبل بعقد يمتد لمدة عامين، مع تقاضيه 200 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا.

ولكن الصحفي الرياضي الشهير “فابريتسيو رومانو” أكد بأن اليونايتد لم يتواصل مع راموس إطلاقًا، سواء مع اللاعب نفسه أو وكيل أعماله.

ولم تستقر إدارة اليونايتد حتى الآن على الاسم الذي ستسعى للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي بخصوص تدعيم قلب الدفاع، على أن يتم تحديده في الأشهر القادمة.

هكذا، يصبح باريس سان جيرمان هو الوجهة الأقرب والنادي الأكثر اهتمامًا بالتعاقد مع راموس، مع تأكيدات رومانو أن خيار التمديد مع ريال مدريد لا يزال قائمًا.

وحذر نجم ريال مدريد السابق خورخي فالدانو، إدارة ريال مدريد بعدم التفريط بالقائد سيرجيو راموس والاتعاظ مما حدث مع الفريق بعد رحيل كريستيانو رونالدو.

ورحل النجم البرتغالي عن الفريق الملكي قبل موسمين صوب نادي يوفنتوس الإيطالي بعدما رفضت الإدارة منحه عقدًا لمدة أطول.

وكانت قيمة الصفقة حينها 112 مليون يورو دفعتها السيدة العجوز لإدارة ريال مدريد.

The post كافاني باقٍ مع مانشستر يونايتد حتى صيف العام 2022 appeared first on Souk Ukkaz News.

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