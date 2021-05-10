كتائب القسام تبدأ بمحاسبة إسرائيل بعد انتهاء المهلة

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس منذ قليل، عن الرد الذي ردته على انتهاكات القوات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في القدس، وقالت بأنها وجهت “ضربة صاروخية للعدو في القدس المحتلة ردا على جرائمه وعدوانه على المدينة المقدسة”.

وأفادت وكالات أنباء محلية، عن توجيه كتائب القسام أبو عبيدة ضربة صاروخية للاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، يأتي ذلك رداً على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، واعتدائه على المدينة المقدسة وتنكيله بأهالي الشيخ جراح والمسجد الأقصى.

ووجه الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة رسالة إلى العدو الإسرائيلي قال فيها عن الضربة التي نفذتها الكتائب اليوم: “هذه رسالة إلى العدو عليه أن يفهمها جيدا، وإن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا”.

إعلام الاحتلال أفاد عن إصابة منزل في القدس المحتلة بصاروخ أطلقته المقاومة من غزة، دون ذكر حصيلة الأضرار والإصابات.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لحالة الهلع والخوف التي عمَّت في أوساط المستوطنين بالقدس، لحظة إطلاق الصواريخ، وتشغيل صافرات الإنذار.

وكانت قد أطلقت فصائل المقاومة في غزة حوالي 10 صواريخ باتجاه الأراضي المحتلة عام 1948، ومستوطنات القدس، كما ذكرت وسائل إعلام العدو عن إخلاء مبنى الكنيست في القدس.

قناة كان الصهيونية: لحظة إخلاء جلسة الكنيست بسبب صفارات الإنذار في #القدس pic.twitter.com/80xX71MCcL — يونس أبو جراد #فلسطين (@YunusAbujarad) May 10, 2021

وكانت قد أعطت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في فلسطين، في وقت سابق من اليوم، مهلة للقوات الإسرائيلية للانسحاب من المسجد الأقصى وحذرت إسرائيل على لسان الناطق باسمها من العواقب.

إذ صرَّح لناطق باسم كتائب القسام، اليوم الاثنين، أن: “قيادة المقاومة في الغرفة المشتركة تمنح الاحتلال مهلة حتى الساعة السادسة من مساء اليوم لسحب جنوده ومغتصبيه من المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح، والإفراج عن كافة المعتقلين خلال هبة القدس الأخيرة، وإلا فقد أعذر من أنذر”.

كما دعت حركة الجهاد الإسلامي، إلى إعلان النفير العام والغضب في جميع أنحاء فلسطين ومخيمات اللجوء والشتات، دعماً لما أسمته “انتفاضة رمضان”.

يأتي ذلك في حين علَّقت منظمة العفو الدولية اليوم الاثنين، على ما شهدته من تجاوزات واستخدام للقوة المفرطة من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في القدس.

ووجهت منظمة العفو الدولية دعوة للسلطات الإسرائيلية، من أجل إيقاف العنف والاستخدام المفرط للقوة، والانتهاكات التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح.

جاء ذلك في تغريدة كتبتها منظمة العفو الدولية عبر حسابها على تويتر، قائلة: “‏يجب أن تضع ‎إسرائيل حدًا لاستخدام القوة غير القانونية ولعمليات الإخلاء القسري بحق الفلسطينيين. ويجب على المجتمع الدولي محاسبة إسرائيل”.

عسى أن تكون مطالب منظمة العفو الدولية الخطوة الأولى على طريق التحرك الجدي البعيد الشجب والندب والتنديد والاستنكار الذي تعتمده الدول العربية والغربية لحل المعاناة الفلسطينية التي طال أمدها، وعسى أن تؤدي ضربة كتائب القسام إلى صحوة عربية تعيد بالقوة ما سُلب بالقوة.

The post كتائب القسام تبدأ بمحاسبة إسرائيل بعد انتهاء المهلة appeared first on Souk Ukkaz News.

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