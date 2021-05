السودان يصدر قرارًا بخصوص مواعيد عمل محطات الوقود

أعلنت وزارة الطاقة والنفط في السودان عن تمديد عمل محطات الوقود إلى حين نفاذ الكميات بالمحطات اعتبارًا من اليوم الأثنين، وإلى حين إشعار آخر.

وقالت الوزارة في تعميمٍ صحفي، الأثنين، ”وجهت وزارة الطاقة والنفط – الإدارة العامة للإمدادات وتجارة النفط شركات توزيع الوقود بتمديد عمل محطات الوقود الي حين نفاذ الكميات بالمحطات وذلك اعتباراً من اليوم العاشر من مايو ٢٠٢١م وإلى حين إشعار آخر.

وأوضحت الوزارة أن الخطوة تجئ من أجل مقابلة احتياجات عيد الفطر المبارك، حسبما أفاد موقع (باج نيوز) السوداني.

على صعيد منفصل، أحال مجلس الوزراء عدداً من المسؤولين بوزارتي المالية والطاقة وبنك السودان المركزي إلى التحقيق، وذلك على خلفية أزمة الوقود.

وقال تعميم صحفي،الثلاثاء الماضي، إن اجتماعا للمجلس استعرض اليوم تقرير لجنة تقصي الحقائق حول أزمة شح الوقود، الذي عكفت اللجنة علي إعداده في الفترة من 11 ابريل حتي 30 أبريل.

وكانت اللجنة عقدت عدد 6 اجتماعات وتلقت 8 تقارير وعدد من الزيارات ميدانية واللقاءات المباشرة مع ذوي الصلة بعمليات إمداد الوقود في المرافق المختلفة.

وأضاف التعميم: “راجعت اللجنة كل عمليات إمداد الوقود ابتداءً من مرحلة العطاءات والاستيراد والتسعير والتوزيع والمراقبة، ووقفت على مكامن الخلل في سلسلة الأمداد لخصته في توصيات للجهات المعنية لمعالجة ومراجعة سياسات إمداد الوقود”.

وتابع: “وجدت اللجنة ايضا قصوراً واضحاً في عدد من الإدارات والمؤسسات ذات الصلة التي أمر مجلس الوزراء بإحالتها للتحقيق بناءً على توصية اللجنة”.

وفي شهر يناير الماضي كشف وزير الطاقة المكلف في السودان المهندس خيري عبد الرحمن عن الأسباب التي أدت لتجدد أزمة الوقود مؤخرًا.

وقال خيري في تنوير صحفي بوكالة السودان الرسمية للأنباء (سونا) إن الشائعات التي أطلقها البعض عن زيادة أسعار المحروقات وانتشارها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تسببت في تجدد الأزمة مؤخرًا.

وكشف بأن شركات التوزيع للوقود بعد يوم 14 يناير الجاري أحجمت عن التوزيع لكونها انتظرت زيادة الأسعار، نافيًا أن تكون الأزمة بسبب قلة الاستيراد.

وتعهد وزير الطاقة السوداني بحل الأزمة خلال أيام وأنه بالفعل بدأت منذ يوم السبت مضاعفة التوزيع لمحطات التزويد بالوقود في العاصمة الخرطوم.

