التحالف العربي يعترض طائرة مسيرة للحوثيين كانت تستهدف مطار أبها

صرَّح التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، اليوم الاثنين، عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة ملغومة كانت تستهدف مطار أبها الدولي.

فيما جاء خبر معاكس من جماعة أنصار الله يؤكد نجاح المسيرة في إصابة الهدف المنشود بدقة.

إذ كتب المتحدث باسم جماعة أنصار الله، يحيى سريع عبر تويتر يعلن فيه ما يلي: “شن سلاح الجو المسير عملية هجومية على هدف عسكري مهم في مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة نوع قاصف 2K محققة إصابة دقيقة بفضل الله”.

وأضاف سريع بأن هذا الاستهداف يأتي: “في إطار الرد الطبيعي والمشروع على تصعيد العدوان والحصار المتواصل على بلدنا”.

وفي السياق، أعلن التحالف العربي أمس الأحد، عن تصدي قوات الدفاع الجوي لطائرة دون طيار مفخخة تم إطلاقها باتجاه منطقة خميس مشيط، بالمملكة العربية السعودية وأنه نجح في تدميرها قبل الوصول إلى الهدف.

وكانت قد أكدت قوات التحالف العربي في 2 مايو الجاري، إسقاط دفاعاتها الجوية لطائرة مفخخة مسيرة تتبع لقوات أنصار الله ( الحوثيين ) كانت متجهة نحو أرضاي جنوب المملكة السعودية .

إذ أعلن التحالف العربي ذلك في بيان قال فيه : ” الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقت تجاه خميس مشيط”.

و أوضح أن “انتهاكات المليشيا الحوثية الإرهابية جسيمة للقانون الدولي الإنساني بمحاولة استهداف المدنيين” ،”نتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية”.

وفي وقتٍ سابقٍ، أكدت وسائل الإعلام التابعة لقوات أنصار الله ( الحوثيين ) أن طيران التحالف العربي استهدف 4 مدن يمنية تخضع لسيطرة التنظيم بـ 16 غارة متفرقة .

إذ أشارت المعلومات إلى أن “طيران التحالف العربي شن 6 غارات على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، تركزت على منطقة المرازيق في مديرية خب والشّعف شرقي الجوف”.

بينما استُهدِفت محافظة مأرب بـ 5 غارات في مختلف مناطق المدينة، أما محافظة البيضاء فكان نصيبها 4 غارات جوية تركزت شمال المدينة .

في حين تعرضت محافظة صعدة شمال غربي اليمن إلى غارة جوية طالت منطقة بني صياح في مديرية رازح غربي المحافظة الحدودية مع السعودية.

هذا و تتكرر الهجمات الجوية على تنظيم أنصار الله في الفترة الأخيرة، إذ شن طيران التحالف العربي غارة على محافظة الجوف استهدفت عربات تحمل تعزيزات للحوثيين، أدت إلى مقتل جميع من كانوا على متنها.

