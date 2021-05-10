شاويش أوغلو وصلت السعوديه لمناقشة القضايا التي تهم المنطقة

وصل وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم (الاثنين)، إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة تستمر يومين لبحث العلاقات الثنائية، وفق وكالة الأناضول التركية.

وقال الوزير التركي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «وصلت إلى السعودية لمناقشة القضايا التي تهم المنطقة».

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية التركية، أن جاويش أوغلو سيلتقي نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، حيث ستتم مناقشة وجهات النظر في القضايا التي تهم المنطقة.

وكانت الخارجية التركية أعلنت أن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو سيبدأ اليوم (الاثنين) زيارة للسعودية تستمر يومين.

وذكرت الوزارة، في بيان على موقعها الإلكتروني، أنه سيتم بحث العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية خلال لقاء جاويش أوغلو مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، كان تلقى قبل أيام اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، كما هنأ إردوغان خادم الحرمين الشريفين بقرب قدوم عيد الفطر المبارك. إلى ذلك، عبّر الملك سلمان عن شكره للرئيس التركي على تهنئته.

وأعلنت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، بعد المباحثات، أن الزعيمين اتفقا على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين بلديهما.

وأضاف أنه مباحثاته في المملكة ستشمل أيضاً العلاقات الثنائية، والاعتداءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، وما يتعرض له الفلسطينيون من ظلم، بحسب تعبيره.

وقال مسؤول تركي كبير “بهذه الزيارة من الممكن أن نبدأ فترة جديدة معا”، مضيفا أن المحادثات ستركز على التجارة والعلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية، مثل الصراع في ليبيا.

وكانت علاقات الرياض وأنقرة توترت بسبب دعم تركيا لقطر في نزاع بين البلدين الخليجيين، قبل أن يتصاعد التوتر إلى مرحلة الأزمة عندما اغتال فريق سعودي خاشقجي الذي كان معارضا لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للمملكة.