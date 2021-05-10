مجلس الوزراء يجيز مرسومين لانشاء بورصة الذهب والمحاصيل الزراعية

كشف د. شوقي عزمي محمود مدير عام سلطة تنظيم اسواق المال عن إجازة القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء اليوم برئاسة د. جبريل ابراهيم وزير المالية والتخطيط الإقتصادي،

مرسومي انشاء بورصة الذهب وبورصة المحاصيل الزراعية، وذلك تمهيدا للتوقيع عليها من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء في الايام المقبلة.

وأكد د. جبريل ابراهيم رئيس القطاع الاقتصادي على أهمية البورصات في تنمية الإقتصاد ووعد بتقديم كامل الدعم لانشائها لتلعب الدور المنوط بها،

موضحا ان هذه البورصات ستقوم بدور اقتصادي هام والعمل كمنصات لعرض الأسعار العادلة والعالمية للمتعاملين في الذهب والمحاصيل الزراعية مما يمكن الدولة من إيقاف التهريب وتحريك عجلة الإنتاج في السلع الزراعية بإضافة ميزات تفضيلية للسلع السودانية تمكنها من المنافسة في الاسواق العالمية.

الاتصالات

من جانبه أكد عضو القطاع الاقتصادي وزير الاتصالات والتحول الرقمي م. هاشم حسب الرسول على أهمية البورصات وأنها يجب أن تنشأ وفق أحدث التقنيات الحديثة المعمول بها في البورصات عالميا،

موضحا أن وزارة الاتصالات والتحول الرقمي ستعمل على دعم إنشاء هذه البورصات وتوفير الأنظمة الرقمية لها وتوفير الدعم والتمويل اللازم بما يواكب أحدث التقنيات العالمية كما أمن وزراء القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء على ضرورة إنشاء هذه البورصات حتى تكون بورصات إقليمية وعالمية.

وفي ذات السياق أصدر بنك السودان المركزي منشوراً للمصارف قرر بموجبه تعديل الفقرة (رابعاً – ٢) من منشور إدارة السياسات رقم ٢٠٢١/١م الخاص بسعر الصرف الصادر بتاريخ ٢١ فبراير ٢٠٢١ لتقرأ على النحو التالي :

في اطار المراجعة المستمره للضوابط والإجراءات المتعلقة بعمليات النقد الأجنبي وبغرض تفعيل دور المصارف في سوق النقد الأجنبي واحتساب سعر البيع لكافة العملات القابلة للتحويل بإضافة هامش ربح 0.75% كحد أقصى من سعر شراء العملة المعنية.