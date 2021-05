العراق.. اندلاع حريق في كرفانات إحدى الشركات الصناعية بالنجف

استطاعت قوات الدفاع المدني العراقية، اليوم الاثنين، السيطرة على حريق شبّ في كرفانات تابعة لإحدى الشركات الصناعية في محافظة النجف.

وأصدرت مديرية الدفاع المدني بيانا حول الحادث، جاء فيه: إن “فرقها سيطرت على حادث حريق اندلع داخل 5 كرفانات من اصل 10 مشيدة من السندويج بنل سريع الاشتعال تابعة الى شركة الريان للصناعة الأنابيب البلاستيكية في منطقة منخفض بحر النجف”.

وأشار البيان إلى أن “فرق الاطفاء طوقت الحادث واخمدت النيران وانهت الحريق بوقت قياس حال دون وقوع إصابات او خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية”، مبينة أن “سبب الحادث كان نتيجة تماس كهربائي داخل أحد الكرفانات مما أشعل الحريق بادئ الامر”.

وفي سياق مشابه، استطاعت قوى الدفاع المدني العراقي، قبل ايام، السيطرة على حريق اندلع في سوق الشامية الشعبي غربي محافظة الديوانية.

وفي هذا الشأن أصدرت مديرية الدفاع المدني بيانا جاء فيه: إن “فرقها سيطرت على حادث حريق اندلع داخل عدد من الأكشاك المشيدة من الواح “الچينكو” مخصصة لبيع ملابس المستعملة والاجهزة الكهربائية داخل سوق الشامية غربي محافظة الديوانية”.

وأشارت إلى أن “فرق الدفاع المدني طوقت النيران التي اشتعلت داخل 12 كشك وابعدت خطر امتدادها وحجمت اضرارها عن المحال التجارية والاكشاك المجاورة وانهت الحادث دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية”، مبينةً إنها “طلبت فتح تحقيق بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر”.

وفي الشأن العراقي، كشفت خلية الاعلام الأمني العراقي الجمعة الماضي، عن تدميرها لاوكار وأنفاق وأسلحة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي جنوبي مدينة كركوك.

وفي هذا الشأن أصدرت بيانا جاء فيه: إنه “ضمن قاطع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك، ولليوم الثاني على التوالي تستمر قطعات الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي بتنفيذ عملياتها التعرضية ضمن مناطق جنوبي كركوك، حيث تمكنت من تدمير ٧ عبوات ناسفة و١٠ أوكار ونفق وزورق، كما تم العثور على صاروخي قاذفة وصاروخي spG9 ومخزن M4 مملوء بالعتاد، فضلا عن اعتدة مختلفة”

وأشارت إلى “تنفيذ واجب تفتيش أسفر عن تدمير ٤ أوكار والعثور على ٣ مخازن ام فور مملؤة ورمانة يدوية و٣ اجهزة موبايل دون بطارية تحتوي على سيم كارت، كما تم العثور ٦ عبوات ناسفة على شكل جلكان وافرشة منام واغطية، تمت المعالجة من قبل مفارز الهندسة، وذلك في وادي الشاي”.

