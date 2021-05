أمير قطر يزور السعودية تلبية لدعوة الملك سلمان بن عبد العزيز

أعلن الديوان الأميري في قطر، اليوم، عن عزم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، زيارة مدينة جدة السعودية، مساء يوم الاثنين للقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وجاء في بيان الديوان الأميري حول زيارة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للمملكة العربية السعودية أنه سيجري خلالها بحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك خلال اللقاء، بحسب RT.

وتأتي زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين، إلى السعودية تلبيةً لدعوة من الملك السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وسيتخلل الزيارة عقد قمة ثنائية لمناقشة الوضع الراهن في منطقة الخليج على خلفية مستجدات المحادثات الدولية مع إيران، كما ستبحث القمة تطورات الوضع في اليمن وعملية السلام الأفغانية.

بعد حضور الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى السعودية في قمة مجلس التعاون الخليجية في شهر يناير الفائت، والتي وصفت بالتاريخية كونها فعَّلت المصالحة بين الدول الخليجية بعد سنوات من القطيعة مع قطر استمرت منذ يونيو2017، تأتي الزيارة الثانية لتؤكد على الروح الخليجية الواحدة والمصير المشترك.

وعلى صعيد آخر، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 12 أبريل، اتصالا هاتفيا مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تبادلا فيه التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: “تلقى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر للتهنئة بحلول شهر رمضان المُبارك”.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن: “السيد الرئيس عبر خلال الاتصال عن شكره لأمير دولة قطر على تهنئته بهذه المناسبة المباركة، داعياً الله عز وجل أن يُعيدها على شعبي البلدين الشقيقين وكافة الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات”.

ويعتبر هذا الاتصال هو الأول بين رئيس مصر وأمير قطر بعد إعلان “بيان العلا”.

وكانت مصر إحدى الدول الأربع التي فرضت مقاطعة دبلوماسية واقتصادية على قطر عام 2017، قبل أن توقع على بيان العُلا الذي وضع الخطوط العريضة للمصالحة بين الدول الخمس.

